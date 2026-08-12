O Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo acaba de reconhecer a não aplicação da Lei do Cerrado sobre lotes onde é irreversível a recuperação da vegetação em área urbana de Bauru. Mais que isso, a decisão em recurso (embargos) determina prazos máximos para que o órgão ambiental decida sobre o pedido de supressão ambiental.
A matéria é considerada um "marco divisório" para uma frente de embates judiciais que discutem a liberação de retirada de vegetação em lotes na Vila Aviação de Bauru, na Zona Sul. O acórdão do Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental do TJ, que teve como relator o desembargador Paulo Alcides, decidiu que parte da legislação estadual permite a retirada de vegetação em lotes urbanos, mesmo em área de cerrado. Além da irreversabilidade para áreas tecnicamente avaliadas, a sentença traz modulação para casos específicos de proibição de uso construtivo da área, por exemplo - como a presença de vegetação maciça preservada e em setor definido como corredor ecológico ou APP - área de proteção permanente.
Conforme a decisão, os processos também não podem ficar sob indefinição. É obrigatório que a Cetesb emita análise dos pedidos já protocolados no prazo de 45 dias. Para os novos processos, a decisão tem de sair em até 120 dias. O caso concreto tratou de loteamento aprovado em 1940. Foi admitida a chamada teoria do fato consumado em matéria ambiental para o caso concreto. O advogado Francisco Bromati fez a defesa de aprovação da utilização de lotes nas condições elencadas na ação.
O TJ também acolheu que lotes ainda sem autorização para suprimir vegetação também alcancem esta aprovação onde a urbanização está consolidada (antropizada). Ou seja, o Tribunal entende que a Lei do Cerrado garante proteção ao bioma e não a trechos de remanescente de mata dentro da urbanização.
A rigor, pela decisão a Cetesb só pode negar derrubada de árvores em lotes urbanos se o caso de enquadrar em área de bioma - com presença de fauna e flora do cerrado ou para exercer proteção de manancial ou em setor no entorno de unidade de conservação regulamentada.