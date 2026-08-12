O Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo acaba de reconhecer a não aplicação da Lei do Cerrado sobre lotes onde é irreversível a recuperação da vegetação em área urbana de Bauru. Mais que isso, a decisão em recurso (embargos) determina prazos máximos para que o órgão ambiental decida sobre o pedido de supressão ambiental.

A matéria é considerada um "marco divisório" para uma frente de embates judiciais que discutem a liberação de retirada de vegetação em lotes na Vila Aviação de Bauru, na Zona Sul. O acórdão do Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental do TJ, que teve como relator o desembargador Paulo Alcides, decidiu que parte da legislação estadual permite a retirada de vegetação em lotes urbanos, mesmo em área de cerrado. Além da irreversabilidade para áreas tecnicamente avaliadas, a sentença traz modulação para casos específicos de proibição de uso construtivo da área, por exemplo - como a presença de vegetação maciça preservada e em setor definido como corredor ecológico ou APP - área de proteção permanente.

Conforme a decisão, os processos também não podem ficar sob indefinição. É obrigatório que a Cetesb emita análise dos pedidos já protocolados no prazo de 45 dias. Para os novos processos, a decisão tem de sair em até 120 dias. O caso concreto tratou de loteamento aprovado em 1940. Foi admitida a chamada teoria do fato consumado em matéria ambiental para o caso concreto. O advogado Francisco Bromati fez a defesa de aprovação da utilização de lotes nas condições elencadas na ação.