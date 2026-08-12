12 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MAIS AGILIDADE

Veja o que pode ser resolvido pelo WhatsApp do Poupatempo

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Governo do Estado/Divulgação
Atualmente, o Poupatempo disponibiliza mais de 4 mil atendimentos, dos quais cerca de 3,5 mil podem ser acessados pelos canais digitais
Atualmente, o Poupatempo disponibiliza mais de 4 mil atendimentos, dos quais cerca de 3,5 mil podem ser acessados pelos canais digitais

Quem precisa utilizar os serviços do Poupatempo também pode recorrer ao WhatsApp oficial para resolver diversas demandas sem sair de casa. Pelo número (11) 95220-2974, é possível agendar atendimentos presenciais, consultar, alterar ou cancelar horários, registrar manifestações e obter orientações sobre emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), licenciamento de veículos e atendimentos do Detran-SP, Sabesp, CDHU e Procon-SP, entre outros.

Além de reunir informações em um único ambiente, o assistente virtual orienta o usuário sobre a documentação necessária e indica o caminho mais adequado para concluir cada solicitação.

Quando o atendimento presencial é necessário, o agendamento é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelos canais oficiais: portal do Poupatempo, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, WhatsApp e totens de autoatendimento. A recomendação ajuda a evitar cobranças indevidas por intermediários.

Atualmente, o Poupatempo disponibiliza mais de 4 mil atendimentos, dos quais cerca de 3,5 mil podem ser acessados pelos canais digitais. Na prática, isso significa que grande parte das solicitações pode ser resolvida on-line, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários