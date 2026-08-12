Quem precisa utilizar os serviços do Poupatempo também pode recorrer ao WhatsApp oficial para resolver diversas demandas sem sair de casa. Pelo número (11) 95220-2974, é possível agendar atendimentos presenciais, consultar, alterar ou cancelar horários, registrar manifestações e obter orientações sobre emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), licenciamento de veículos e atendimentos do Detran-SP, Sabesp, CDHU e Procon-SP, entre outros.

Além de reunir informações em um único ambiente, o assistente virtual orienta o usuário sobre a documentação necessária e indica o caminho mais adequado para concluir cada solicitação.

Quando o atendimento presencial é necessário, o agendamento é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelos canais oficiais: portal do Poupatempo, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, WhatsApp e totens de autoatendimento. A recomendação ajuda a evitar cobranças indevidas por intermediários.