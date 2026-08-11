Nesta terça-feira (11), durante averiguação de denúncia informando sobre a presença de homem armado nas proximidades da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Ferradura Mirim, em Bauru, uma equipe da 4.ª Companhia (4.ª Cia) da Polícia Militar (PM) conseguiu apreender grande quantidade de drogas, além de dinheiro. O suspeito, que na verdade portava um simulacro de pistola, foi preso em flagrante por tráfico.

Quando os policiais militares se aproximaram do endereço informado pelo denunciante, avistaram um homem que colocou na cintura um objeto semelhante a uma arma de fogo e fugiu, entrando em uma residência próxima. Após acompanhamento, ele foi abordado e detido. Na cintura do suspeito, a equipe encontrou simulacro de pistola.

Na garagem da casa, foram localizados 503 pinos com cocaína, 14 porções de maconha e 123 pedras de crack, além de R$ 183,00 em dinheiro, seis aparelhos celulares, materiais utilizados para embalagem e anotações relacionadas ao tráfico. O homem, de 31 anos, foi levado ao plantão policial e preso em flagrante, ficando à disposição da Justiça.