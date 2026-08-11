12 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM LENÇÓIS PAULISTA

Homem é preso em operação conjunta com sacos de cocaína e arma

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
No imóvel, foram apreendidos 16 pacotes com cocaína, que totalizaram 874 gramas, além de um pacote de maconha pesando quase 100 gramas, balança de precisão, R$ 57,00, um revólver calibre 22 e munições
No imóvel, foram apreendidos 16 pacotes com cocaína, que totalizaram 874 gramas, além de um pacote de maconha pesando quase 100 gramas, balança de precisão, R$ 57,00, um revólver calibre 22 e munições

Lençóis Paulista - Um autônomo de 31 anos foi preso em flagrante com pacotes de cocaína e de maconha, arma de fogo e grande quantidade de munições durante operação conjunta realizada nesta terça-feira (11), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Segundo a Polícia Civil, o suspeito armazenava e também comercializava entorpecentes em sua residência. Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ficou à disposição da Justiça.

De acordo com o registro policial, após investigações conduzidas pela delegacia da cidade, que resultaram na expedição de mandado de busca e apreensão, no final da manhã, policiais civis e militares e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) fizeram buscas na casa do investigado, no Núcleo Habitacional João Zillo.

No local, foram apreendidos 16 pacotes com cocaína, que totalizaram 874 gramas, além de um pacote de maconha pesando quase 100 gramas, balança de precisão, R$ 57,00, um revólver calibre 22, 152 munições intactas de calibre 22, quatro cápsulas deflagradas do mesmo calibre, anotações e 1.500 pinos vazios.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários