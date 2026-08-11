Lençóis Paulista - Um autônomo de 31 anos foi preso em flagrante com pacotes de cocaína e de maconha, arma de fogo e grande quantidade de munições durante operação conjunta realizada nesta terça-feira (11), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Segundo a Polícia Civil, o suspeito armazenava e também comercializava entorpecentes em sua residência. Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ficou à disposição da Justiça.

De acordo com o registro policial, após investigações conduzidas pela delegacia da cidade, que resultaram na expedição de mandado de busca e apreensão, no final da manhã, policiais civis e militares e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) fizeram buscas na casa do investigado, no Núcleo Habitacional João Zillo.

No local, foram apreendidos 16 pacotes com cocaína, que totalizaram 874 gramas, além de um pacote de maconha pesando quase 100 gramas, balança de precisão, R$ 57,00, um revólver calibre 22, 152 munições intactas de calibre 22, quatro cápsulas deflagradas do mesmo calibre, anotações e 1.500 pinos vazios.