A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta quarta (12) as inscrições para as entidades e organizações interessadas em participar do Desfile Cívico de 7 de Setembro, celebrando os 204 anos de Independência do Brasil. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de agosto, no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkaahQ77cZdB6yjo7E08Y8NusMS1cDUT1QfDlO9EQwmdIRUA/viewform

Podem desfilar entidades assistenciais, militares, clubes sociais, organizações sociais, esportivas e culturais, bandas marciais e fanfarras. O desfile está previsto para acontecer no dia 7 de Setembro, no período da manhã, e será na avenida Nações Unidas, perto do Parque Vitória Régia. O trajeto e os pontos de concentração e dispersão serão informados posteriormente, em reunião presencial a ser realizada com todos os participantes devidamente inscritos no evento.

A pasta não limitará a quantidade de cadastros, porém estipulará um tempo máximo para desfile, a ser determinado após o encerramento das inscrições. Além disso, não serão realizadas paradas para apresentações. Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados devem entrar em contato no telefone (14) 3235-9350, ou no e-mail cultura@bauru.sp.gov.br, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.