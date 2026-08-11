O Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), de Bauru, apreendeu 22 porções grandes de maconha na tarde desta segunda-feira (10), em uma área de mata no bairro Orlando Ometto, em Jaú.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento com cães por volta das 15h45, quando empregou o cão farejador K9 Opus no local, que é alvo de denúncias sobre o uso da área para armazenamento de drogas.

Durante as buscas, o animal indicou uma região sob vegetação seca. No ponto, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo 22 porções grandes de maconha. As drogas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde a ocorrência foi registrada e o entorpecente, apreendido.