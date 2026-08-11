O Corinthians anunciou nesta terça-feira (11) que decidiu não renovar o contrato do atacante holandês Memphis Depay. De acordo com a nota do clube, assinada pelo presidente Osmar Stabile, a decisão foi tomada "única e exclusivamente em consideração à saúde financeira" da instituição, "que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis." No clube desde setembro de 2024, o jogador disputou 79 partidas pela equipe, com 20 gols marcados, e a conquista de três títulos: Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 2025, e Supercopa do Brasil de 2026.

Na atual temporada, em 14 jogos em preto e branco, teve apenas um gol e uma assistência. Sua última partida pelo time foi na derrota por 2 a 0 para o Platense, da Argentina, no dia 27 de maio, pela fase de grupos da Libertadores. Em seguida, o jogador seguiu para a disputa da Copa do Mundo com a seleção da Holanda, que caiu na fase de 32 avos de final para o Marrocos, na disputa de pênaltis.

O contrato do atleta com o clube paulista terminou em 30 de junho e, desde então, as partes vinham em negociações em busca de um acordo de renovação. "Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado", destacou o clube.