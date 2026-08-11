Itaju - A Polícia Civil investiga dois casos de violação de sepultura ocorridos neste final de semana no Cemitério Municipal de Itaju (69 quilômetros de Bauru). Segundo o registro policial, em uma das situações, o caixão foi danificado e um cadáver chegou a ficar exposto.
O crime foi constatado no domingo (9). Uma testemunha acionou a Polícia Militar (PM), por volta das 8h, após se deparar com a sepultura violada e o cadáver fora do caixão.
Quando os policiais vistoriaram o cemitério, verificaram que havia dois túmulos violados. O responsável pelo local foi acionado e verificou que um deles era de um familiar seu.
O primeiro, de acordo com registro policial, estava com a parte de trás quebrada, com a cabeça do cadáver para dentro e o restante do corpo para fora da sepultura.
Já a segunda sepultura havia sido escavada. Os policiais encontraram muita terra na parte de fora e uma pá quebrada, sem o cabo, no fundo do buraco feito no túmulo.
A Polícia Científica realizou perícia no cemitério e a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú como violação de sepultura e vilipêndio a cadáver.
Por meio de nota, a Prefeitura de Itaju informou que tomou conhecimento da ocorrência e que o caso está sendo apurado pelas autoridades policiais competentes.
"O município está à disposição da Polícia Civil para colaborar com as investigações e fornecer as informações que forem oficialmente solicitadas", declarou.
"Por se tratar de investigação policial em andamento, eventuais esclarecimentos sobre as circunstâncias, autoria e demais elementos relacionados ao ocorrido competem às autoridades responsáveis pela apuração".
O Executivo também ressaltou que manifesta respeito aos familiares das pessoas sepultadas e reforça que qualquer informação que possa contribuir com as investigações deve ser encaminhada diretamente à Polícia Civil.