O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão anuncia que trará de volta uma tradição para o Carnaval 2027: a disputa pela escolha do samba-enredo da entidade. A iniciativa da nova presidência tem como objetivo valorizar os compositores e incentivar a participação da comunidade na construção do samba que será levado para a avenida no próximo Carnaval.

Os compositores interessados poderão se inscrever para apresentar seus sambas, que serão avaliados por um corpo de jurados. Ao final da disputa, será escolhido o samba-enredo vencedor, que será oficialmente o samba da escola no desfile do Carnaval 2027. Além do reconhecimento de ter seu samba escolhido para representar a escola na avenida, o compositor ou grupo vencedor receberá um prêmio de R$ 1.000.

A disputa será realizada no dia 23 de agosto, às 14h. As inscrições já estão abertas. Os interessados devem entrar em contato com Thaynara, pelo telefone (14) 99621-3366, para obter mais informações e ter acesso ao regulamento completo da disputa. A escola convida compositores, sambistas e toda a comunidade a participarem desse momento de retomada e valorização da tradição do samba-enredo.