Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (11), durante uma operação da Polícia Militar de combate ao tráfico em Lins (102 quilômetros de Bauru). Segundo a PM, equipes do 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior (44º BPM/I) visualizaram um veículo cujo condutor mudou repentinamente de trajeto ao perceber a presença dos policiais. Diante da atitude, o veículo foi abordado. Durante a fiscalização, o motorista informou aos policiais que transportava drogas no interior do automóvel e indicou o local onde os entorpecentes estavam armazenados.

Na vistoria, os policiais encontraram uma mala contendo nove tijolos inteiros de maconha, um meio tijolo e uma porção da droga. Ao todo, foram apreendidos 9,166 quilos de maconha. Também foram apreendidos um aparelho celular e o veículo utilizado no transporte do entorpecente. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.