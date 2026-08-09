Um homem foi esfaqueado duas vezes na região do abdômen durante uma discussão ocorrida na madrugada deste domingo (9), no Centro de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Segundo as informações da página de Kennedy Lopez, o autor das facadas fugiu antes da chegada da Polícia Militar e permanece foragido.

A vítima foi socorrida após o ataque e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou passar por cirurgia.

O caso ocorreu após uma discussão durante um baile. Após o ataque, o suspeito deixou o local e ainda não foi localizado. As autoridades realizam buscas para tentar identificar e prender o responsável pelas agressões. As circunstâncias da briga e a motivação do ataque deverão ser investigadas pelas autoridades.