Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (7), em Fernão (54 quilômetros de Bauru), suspeito de invadir uma residência, agredir e cometer violência sexual contra uma mulher. Segundo a Polícia Militar, o homem fugiu do imóvel após a vítima pedir socorro e foi encontrado escondido em uma área de mata nas proximidades. A ocorrência teve início por volta da meia-noite, quando a PM foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a um pedido de socorro próximo ao campo de futebol da cidade.

Durante o deslocamento, os policiais ouviram gritos vindos de uma residência localizada na região central e entraram no imóvel. No local, os agentes encontraram a vítima bastante abalada e com ferimentos pelo corpo. Conforme o relato apresentado à polícia, o suspeito teria arrombado a porta da casa, feito ameaças de morte, agredido a mulher e cometido violência sexual. Ao perceber a aproximação da viatura, a vítima conseguiu pedir ajuda, momento em que o homem fugiu pelos fundos da residência. A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Enquanto realizavam buscas na região, os policiais localizaram o suspeito escondido em uma área de vegetação. De acordo com a PM, ele resistiu à abordagem e precisou ser algemado.

Ainda segundo o registro policial, durante o trajeto até a delegacia, o homem também teria ameaçado os agentes. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília. A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante, e o investigado deverá responder por estupro, violação de domicílio qualificada, perseguição e ameaça contra mulher. A Polícia Civil também pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O homem permaneceu preso e deverá ser encaminhado para a Penitenciária de Gália. As informações são do site Garça Notícias.