A Cabine Lilás do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) Regional do Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4), em Bauru, completou um ano de funcionamento neste sábado (8), com 1.447 atendimentos especializados a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Sendo 1.286 pós-atendimentos e 161 orientações realizadas a partir de ocorrências iniciadas pelo telefone 190.

Implantada em Bauru para ampliar a proteção às mulheres nos 76 municípios abrangidos pelo CPI-4, a Cabine Lilás passou a oferecer acompanhamento especializado após o atendimento inicial das ocorrências. A iniciativa integra as ações da Polícia Militar voltadas ao acolhimento, à orientação e à prevenção da reincidência da violência. Entre agosto e dezembro de 2025, foram registradas 112 orientações decorrentes de chamados realizados pelo 190 e encaminhados à equipe especializada, além de 683 pós-atendimentos. Já entre janeiro e agosto de 2026, foram contabilizadas outras 49 orientações e 603 pós-atendimentos. Somados, os números chegam aos 1.447 atendimentos realizados no primeiro ano de funcionamento.

Os pós-atendimentos são realizados depois da ocorrência policial e têm como objetivo manter o contato com as vítimas, oferecer acolhimento e informações sobre direitos, medidas protetivas e serviços disponíveis na rede de proteção. A estratégia também busca fortalecer o vínculo com as mulheres atendidas e contribuir para o rompimento do ciclo da violência.