A Cabine Lilás do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) Regional do Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4), em Bauru, completou um ano de funcionamento neste sábado (8), com 1.447 atendimentos especializados a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Sendo 1.286 pós-atendimentos e 161 orientações realizadas a partir de ocorrências iniciadas pelo telefone 190.
Implantada em Bauru para ampliar a proteção às mulheres nos 76 municípios abrangidos pelo CPI-4, a Cabine Lilás passou a oferecer acompanhamento especializado após o atendimento inicial das ocorrências. A iniciativa integra as ações da Polícia Militar voltadas ao acolhimento, à orientação e à prevenção da reincidência da violência. Entre agosto e dezembro de 2025, foram registradas 112 orientações decorrentes de chamados realizados pelo 190 e encaminhados à equipe especializada, além de 683 pós-atendimentos. Já entre janeiro e agosto de 2026, foram contabilizadas outras 49 orientações e 603 pós-atendimentos. Somados, os números chegam aos 1.447 atendimentos realizados no primeiro ano de funcionamento.
Os pós-atendimentos são realizados depois da ocorrência policial e têm como objetivo manter o contato com as vítimas, oferecer acolhimento e informações sobre direitos, medidas protetivas e serviços disponíveis na rede de proteção. A estratégia também busca fortalecer o vínculo com as mulheres atendidas e contribuir para o rompimento do ciclo da violência.
A Cabine Lilás funciona 24 horas por dia, com equipes especializadas e atuação integrada aos órgãos da rede de proteção à mulher. O serviço pode ser acionado pelo telefone 190.
Balanço Estadual
O balanço regional é divulgado durante o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A data também marca os 20 anos da Lei Maria da Penha, celebrados em 7 de agosto.
Em todo o Estado de São Paulo, a Polícia Militar registrou mais de 15 mil intervenções em 2026 até o dia 5 de agosto, com média de 67,5 atendimentos por dia. No mesmo período, 11.066 mulheres receberam acompanhamento por meio de pós-atendimento. Desde a ampliação do programa, em março de 2024, já foram contabilizadas mais de 34,7 mil intervenções no Estado.
O cenário estadual reforça a demanda pelo serviço: entre janeiro e 5 de agosto de 2026, foram registradas mais de 134 mil ocorrências de violência doméstica em São Paulo. Para a Polícia Militar, os números evidenciam a necessidade de respostas rápidas, atendimento qualificado e integração entre os órgãos de segurança e a rede de proteção.