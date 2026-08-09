A contagem regressiva para a 15ª edição do Ceagesp em Flor, tradicional Festa das Flores de Bauru, já começou. O evento será realizado de 18 a 20 de setembro, às vésperas da primavera, e promete ser a maior festa dos últimos anos, reunindo uma grande variedade de flores, plantas ornamentais, itens de jardinagem, artesanato e atrações para toda a família. Após receber cerca de 28 mil visitantes em 2025, a expectativa da organização é alcançar a marca de 40 mil pessoas.

Além de movimentar milhares de visitantes, o Ceagesp em Flor evidencia a força econômica da floricultura brasileira. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o Produto Interno Bruto (PIB) do setor de flores e plantas ornamentais atingiu R$ 21 bilhões no Brasil em 2024, sendo R$ 8 bilhões no Estado de São Paulo, principal polo produtor e comercializador do país. A Festa das Flores contribui para fortalecer essa cadeia produtiva, aproximando produtores, comerciantes, paisagistas, floristas e consumidores.

O Ceagesp em Flor reúne 21 lojas de permissionários especializadas na comercialização de flores ornamentais de vaso e de corte, plantas, folhagens, hortaliças, vasos, insumos e acessórios para jardinagem. O evento é reconhecido por oferecer produtos de qualidade, preços competitivos e uma ampla diversidade de espécies, atraindo tanto profissionais do setor quanto consumidores que desejam transformar jardins, varandas e ambientes internos.