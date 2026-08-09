A contagem regressiva para a 15ª edição do Ceagesp em Flor, tradicional Festa das Flores de Bauru, já começou. O evento será realizado de 18 a 20 de setembro, às vésperas da primavera, e promete ser a maior festa dos últimos anos, reunindo uma grande variedade de flores, plantas ornamentais, itens de jardinagem, artesanato e atrações para toda a família. Após receber cerca de 28 mil visitantes em 2025, a expectativa da organização é alcançar a marca de 40 mil pessoas.
Além de movimentar milhares de visitantes, o Ceagesp em Flor evidencia a força econômica da floricultura brasileira. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o Produto Interno Bruto (PIB) do setor de flores e plantas ornamentais atingiu R$ 21 bilhões no Brasil em 2024, sendo R$ 8 bilhões no Estado de São Paulo, principal polo produtor e comercializador do país. A Festa das Flores contribui para fortalecer essa cadeia produtiva, aproximando produtores, comerciantes, paisagistas, floristas e consumidores.
O Ceagesp em Flor reúne 21 lojas de permissionários especializadas na comercialização de flores ornamentais de vaso e de corte, plantas, folhagens, hortaliças, vasos, insumos e acessórios para jardinagem. O evento é reconhecido por oferecer produtos de qualidade, preços competitivos e uma ampla diversidade de espécies, atraindo tanto profissionais do setor quanto consumidores que desejam transformar jardins, varandas e ambientes internos.
Além da grande oferta de flores e plantas, a programação também valoriza a experiência do visitante. A praça de alimentação contará com diversas opções gastronômicas, tornando o passeio ainda mais agradável para famílias e grupos de amigos. Outro diferencial é o ambiente pet friendly, permitindo que os visitantes aproveitem o evento na companhia de seus animais de estimação.
De acordo com Roger Sartori, permissionário e um dos organizadores do evento, a expectativa é consolidar o Ceagesp em Flor como um dos principais eventos do calendário regional. "Estamos preparando uma edição ainda mais completa, não apenas com grande variedade de flores, plantas e produtos para jardinagem, mas também com muitas novidades. E tudo isso em um ambiente acolhedor para toda a família. Nossa meta é chegar a 40 mil visitantes, proporcionar uma experiência diferenciada para quem prestigia o evento e, ao mesmo tempo, fortalecer um setor que tem grande importância para a economia paulista e brasileira", afirma.
Com entrada gratuita, o Ceagesp em Flor é um dos principais encontros da floricultura na região de Bauru, incentivando o paisagismo, a jardinagem, o contato com a natureza e o desenvolvimento de um mercado que movimenta bilhões de reais todos os anos. Além das oportunidades de compra, o evento oferece uma experiência de lazer para toda a família, reunindo beleza, bem-estar e contato com a natureza em um só espaço.
A Ceagesp fica na avenida Nações Unidas, 50-98, Núcleo Presidente Geisel. Nos dias 18 e 19 setembro, a festa acontecerá das 9h às 20h e no dia 20, das 9h às 14h. A entrada e estacionamento são gratuitos.