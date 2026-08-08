O Jardim Botânico Municipal de Bauru abre neste sábado (8) a exposição fotográfica 'Pantanal mais perto', que reúne imagens feitas pelo biólogo e fotógrafo Bruno Sartori. A exposição fotográfica é parte do projeto 'Natureza em Foco', do Jardim Botânico de Bauru. A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico, com o apoio das Empresas Amigas da Natureza.

A exposição é um convite para uma viagem visual por um dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do planeta. Por meio da fotografia, Bruno Sartori aproxima o público da fauna do Pantanal, revelando animais que muitas vezes parecem distantes da nossa realidade. Cada fotografia é uma janela para um encontro real com a vida selvagem. Juntas, elas trazem um pequeno pedaço do Pantanal para mais perto das pessoas, revelando a beleza, a diversidade e a grandiosidade deste patrimônio natural do País. Mais do que um destino, o Pantanal é um patrimônio natural que integra a história, biodiversidade e identidade do Brasil. Cada imagem é um convite para observar com atenção, despertar a curiosidade, fortalecer a conexão com a natureza. A exposição 'Pantanal mais perto' ficará até novembro no Centro de Visitação do Jardim Botânico, de terça a domingo das 8h às 16h, com entrada gratuita. O Botânico fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal.

Bruno Sartori é biólogo, fotógrafo de vida selvagem e criador de conteúdo. Seu trabalho é dedicado a registrar a fauna e as paisagens naturais do Brasil, além de importantes destinos de natureza ao redor do mundo. Com a fotografia, busca aproximar as pessoas da vida selvagem, compartilhando encontros, comportamentos e histórias que revelam a beleza, a diversidade e a importância da conservação do patrimônio natural. Medalhista de bronze no Brasília Photo Show (BPS) 2024, Bruno une a formação em Biologia à experiência em campo para transformar cada imagem em um convite à contemplação, ao aprendizado e ao encantamento pela natureza.