A Polícia Civil apreendeu uma máquina caça-níquel durante uma operação realizada na noite desta sexta-feira (7), em um bar localizado no Parque Roosevelt, em Bauru. A ação foi realizada por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) em conjunto com agentes da Vigilância Sanitária do município.

Os policiais foram até o estabelecimento, após denúncias de moradores e com o objetivo de permitir a realização de uma vistoria pelos agentes municipais. Após ser informada sobre os motivos da operação, a proprietária do bar autorizou o acesso ao interior do balcão. Durante a vistoria, os policiais encontraram, em um depósito de bebidas, uma máquina de caça-níquel conectada à tomada, embora a tela estivesse desligada.

De acordo com o registro policial, o estabelecimento já havia sido alvo de denúncias de moradores do Parque Roosevelt. Os policiais relataram intensa aglomeração de pessoas na esquina, inclusive com frequentadores aparentemente embriagados. A Vigilância Sanitária realizou uma autuação administrativa durante a ação.