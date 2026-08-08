Há épocas em que a rotina profissional se esvazia de sentido e parece apenas cansativa. Existem momentos em que simplesmente não temos disposição para trabalhar. Atravessamos fases sem cadência alguma — apenas uma repetição arrastada e sem alívio. Não pretendo oferecer solução mágica que restaure de imediato o equilíbrio saudável, aquele em que o ciclo alterna descanso reparador com entusiasmo genuíno diante das tarefas. Meu propósito é mais modesto: aliviar parte do peso. Pense no desânimo profissional como uma pilha de cargas dispensáveis. O trabalho pode ser árduo, e devemos esperar obstáculos — afinal, desde o Éden a terra produz espinhos e o pão vem com o suor do rosto (Gênesis 3.17-19). Mas nem todo cansaço é inevitável; parte dele vem de fardos que nós mesmos acumulamos. O apóstolo Paulo tinha uma perspectiva que ajuda: comparava os sofrimentos presentes a algo passageiro e leve diante daquilo que realmente permanece, escrevendo que "as nossas tribulações produzem a nosso favor um peso eterno de glória" (2 Coríntios 4.16-18). Para ele esta vida não termina no cansaço do presente, mas aponta para uma realidade futura, eterna e boa, ao lado de Deus. Quando olhamos o problema imediato através dessa lente mais ampla, o peso diminui. Mas essa mudança não acontece sozinha: nasce na conversa com Deus. E é aí que surge a primeira pergunta prática.
Já levei esse assunto a Deus em oração? A pergunta parece simples demais — e é justamente esse o perigo. Por achá-la óbvia, respondemos rápido: "Claro, já fiz minhas preces sobre isso." Mas vale refletir com honestidade: como temos orado e o que temos pedido de fato? Muitas vezes é mais fácil desabafar com um colega ou apenas reclamar do que levar a questão diretamente a Deus. E quando oramos, costumamos ser breves: "Senhor, me dá um emprego melhor." Qualquer oração supera o silêncio, mas o objetivo é ir além do pedido raso e abrir o coração. Jesus não nos chamou de servos distantes, e sim de amigos (João 15.15) — e amigos conversam de verdade. Podemos ser sinceros: "Pai, tem dias em que eu não suporto ir trabalhar." Essa franqueza não afasta Deus; é o começo de uma conversa real. E, como nos Salmos, o desabafo sincero costuma nos levar a lembrar de tudo o que Deus já fez, até que a angústia dê lugar à gratidão. Guardar o peso só para nós aprofunda a solidão; entregá-lo a Deus divide a carga.
Essa mesma sinceridade levanta uma segunda pergunta: Devo reclamar? As Escrituras distinguem dois tipos de queixa: a legítima e a perversa. A boa carrega a angústia autêntica do coração, endereçada ao Senhor, sem raiva. Já a perversa ferve em ira. Contratempos no emprego são terreno fértil para esse murmúrio, pois é fácil eleger um culpado. Contudo a Bíblia adverte: "Fazei tudo sem murmurações" (Filipenses 2.14). Reclamar com maldade agrava o peso.
A oração sincera também muda aquilo que pedimos. Muitas vezes suplicamos só pelo que se vê — um salário melhor —, mas podemos pedir também paz e paciência para atravessar o momento difícil. Quem sofre no trabalho não está sozinho: os primeiros cristãos passaram por isso, pois a fé lhes custava caro. Deus usa a adversidade para nos amadurecer e fortalecer nossa confiança. Por isso Jesus ensina: "Não andeis ansiosos", pois o Pai cuida de nós (Mateus 6.25-34). Ao entregarmos tudo a Deus, recebemos uma paz que acalma o coração (Filipenses 4.6-7).
Ainda assim, há momentos em que nem a oração parece alcançar o fundo do problema. A vida ficou miserável em todos os aspectos? Se todo traço de bondade sumiu, talvez enfrentemos algo próximo da depressão, que esvazia o mundo de tudo que é bom. O desafio é desconfiar dessa mensagem de desesperança, lembrando que a depressão pode nos cegar para o que há de bom à nossa volta. Pequenos passos abrem caminho: "Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor" (Colossenses 3.23-24). O salmista confessa "Por que estás abatida, ó minha alma?", e responde: "Espera em Deus, pois ainda o louvarei" (Salmo 42.11). Convém perguntar também: meu problema é com o trabalho ou com as pessoas? O atrito num casamento ou entre colegas transforma depressa um emprego bom em fardo. Identificar o alvo certo é o primeiro passo, pois as Escrituras valorizam nossa comunhão (1 Pedro 4.8). Que ritmo esperar, afinal? Haverá momentos de prazer e de peso — e, quando pesar, perseveremos com fidelidade, "porque o nosso Deus supre todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória" (Filipenses 4.19).