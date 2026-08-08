Há épocas em que a rotina profissional se esvazia de sentido e parece apenas cansativa. Existem momentos em que simplesmente não temos disposição para trabalhar. Atravessamos fases sem cadência alguma — apenas uma repetição arrastada e sem alívio. Não pretendo oferecer solução mágica que restaure de imediato o equilíbrio saudável, aquele em que o ciclo alterna descanso reparador com entusiasmo genuíno diante das tarefas. Meu propósito é mais modesto: aliviar parte do peso. Pense no desânimo profissional como uma pilha de cargas dispensáveis. O trabalho pode ser árduo, e devemos esperar obstáculos — afinal, desde o Éden a terra produz espinhos e o pão vem com o suor do rosto (Gênesis 3.17-19). Mas nem todo cansaço é inevitável; parte dele vem de fardos que nós mesmos acumulamos. O apóstolo Paulo tinha uma perspectiva que ajuda: comparava os sofrimentos presentes a algo passageiro e leve diante daquilo que realmente permanece, escrevendo que "as nossas tribulações produzem a nosso favor um peso eterno de glória" (2 Coríntios 4.16-18). Para ele esta vida não termina no cansaço do presente, mas aponta para uma realidade futura, eterna e boa, ao lado de Deus. Quando olhamos o problema imediato através dessa lente mais ampla, o peso diminui. Mas essa mudança não acontece sozinha: nasce na conversa com Deus. E é aí que surge a primeira pergunta prática.

Já levei esse assunto a Deus em oração? A pergunta parece simples demais — e é justamente esse o perigo. Por achá-la óbvia, respondemos rápido: "Claro, já fiz minhas preces sobre isso." Mas vale refletir com honestidade: como temos orado e o que temos pedido de fato? Muitas vezes é mais fácil desabafar com um colega ou apenas reclamar do que levar a questão diretamente a Deus. E quando oramos, costumamos ser breves: "Senhor, me dá um emprego melhor." Qualquer oração supera o silêncio, mas o objetivo é ir além do pedido raso e abrir o coração. Jesus não nos chamou de servos distantes, e sim de amigos (João 15.15) — e amigos conversam de verdade. Podemos ser sinceros: "Pai, tem dias em que eu não suporto ir trabalhar." Essa franqueza não afasta Deus; é o começo de uma conversa real. E, como nos Salmos, o desabafo sincero costuma nos levar a lembrar de tudo o que Deus já fez, até que a angústia dê lugar à gratidão. Guardar o peso só para nós aprofunda a solidão; entregá-lo a Deus divide a carga.

Essa mesma sinceridade levanta uma segunda pergunta: Devo reclamar? As Escrituras distinguem dois tipos de queixa: a legítima e a perversa. A boa carrega a angústia autêntica do coração, endereçada ao Senhor, sem raiva. Já a perversa ferve em ira. Contratempos no emprego são terreno fértil para esse murmúrio, pois é fácil eleger um culpado. Contudo a Bíblia adverte: "Fazei tudo sem murmurações" (Filipenses 2.14). Reclamar com maldade agrava o peso.