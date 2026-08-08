Neste 19º domingo do tempo comum, a Palavra de Deus nos convida a refletir sobre a fé em meio às tempestades. O Evangelho apresenta uma cena profundamente atual: a barca é agitada pelas ondas, o vento é contrário e os discípulos são tomados pelo medo. (Mt 14,22-24). Desde os primeiros séculos, a barca simboliza a Igreja, mas também representa a vida de cada cristão, que frequentemente enfrenta dificuldades, inseguranças e provações. No momento mais escuro da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas e lhes diz: "Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!" (Mt 14,27). Essa é a primeira grande mensagem deste domingo: o Senhor nunca abandona os seus. Mesmo quando parece distante, Ele vem ao nosso encontro, oferecendo sua presença e sua paz.

Pedro, impulsionado pela confiança, pede para ir ao encontro de Jesus. Enquanto mantém o olhar fixo no Mestre, consegue caminhar sobre as águas. Porém, quando passa a prestar atenção na força do vento, o medo toma conta de seu coração e ele começa a afundar. (Mt 14,28-30). Quantas vezes isso também acontece conosco! Quando nossos olhos se voltam apenas para os problemas, para as preocupações ou para as dificuldades, corremos o risco de perder a esperança. A fé nos convida a manter o olhar firme em Cristo, que é a nossa segurança. Ao perceber que está afundando, Pedro faz uma das mais belas orações da Bíblia: "Senhor, salva-me!". (Mt 14,30). Jesus imediatamente estende a mão, segura o discípulo e pergunta: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?". (Mt 14,31). O Senhor não abandona quem clama por Ele. Sua mão permanece estendida para levantar aqueles que confiam em sua misericórdia.

A primeira leitura reforça essa mesma mensagem. O profeta Elias experimenta manifestações grandiosas da natureza: um vento impetuoso, um terremoto e um fogo. Entretanto, Deus não estava em nenhum desses sinais. Sua presença se manifesta no "murmúrio de uma leve brisa". (1Rs 19,11-13). Deus fala ao coração na serenidade. Muitas vezes, depois das grandes tribulações, é na calma da oração e do silêncio que reconhecemos sua presença. O Salmo também anuncia uma palavra de esperança: "Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar". (Sl 84[85],9). Depois da tempestade vem a bonança. Deus nunca promete uma vida sem dificuldades, mas garante sua presença e sua paz para aqueles que permanecem fiéis.