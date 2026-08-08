Neste 19º domingo do tempo comum, a Palavra de Deus nos convida a refletir sobre a fé em meio às tempestades. O Evangelho apresenta uma cena profundamente atual: a barca é agitada pelas ondas, o vento é contrário e os discípulos são tomados pelo medo. (Mt 14,22-24). Desde os primeiros séculos, a barca simboliza a Igreja, mas também representa a vida de cada cristão, que frequentemente enfrenta dificuldades, inseguranças e provações. No momento mais escuro da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas e lhes diz: "Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!" (Mt 14,27). Essa é a primeira grande mensagem deste domingo: o Senhor nunca abandona os seus. Mesmo quando parece distante, Ele vem ao nosso encontro, oferecendo sua presença e sua paz.
Pedro, impulsionado pela confiança, pede para ir ao encontro de Jesus. Enquanto mantém o olhar fixo no Mestre, consegue caminhar sobre as águas. Porém, quando passa a prestar atenção na força do vento, o medo toma conta de seu coração e ele começa a afundar. (Mt 14,28-30). Quantas vezes isso também acontece conosco! Quando nossos olhos se voltam apenas para os problemas, para as preocupações ou para as dificuldades, corremos o risco de perder a esperança. A fé nos convida a manter o olhar firme em Cristo, que é a nossa segurança. Ao perceber que está afundando, Pedro faz uma das mais belas orações da Bíblia: "Senhor, salva-me!". (Mt 14,30). Jesus imediatamente estende a mão, segura o discípulo e pergunta: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?". (Mt 14,31). O Senhor não abandona quem clama por Ele. Sua mão permanece estendida para levantar aqueles que confiam em sua misericórdia.
A primeira leitura reforça essa mesma mensagem. O profeta Elias experimenta manifestações grandiosas da natureza: um vento impetuoso, um terremoto e um fogo. Entretanto, Deus não estava em nenhum desses sinais. Sua presença se manifesta no "murmúrio de uma leve brisa". (1Rs 19,11-13). Deus fala ao coração na serenidade. Muitas vezes, depois das grandes tribulações, é na calma da oração e do silêncio que reconhecemos sua presença. O Salmo também anuncia uma palavra de esperança: "Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar". (Sl 84[85],9). Depois da tempestade vem a bonança. Deus nunca promete uma vida sem dificuldades, mas garante sua presença e sua paz para aqueles que permanecem fiéis.
Vivemos tempos marcados por tantas tempestades: problemas familiares, enfermidades, incertezas, crises e sofrimentos. O Evangelho nos recorda que o vento contrário não é mais forte que Cristo. Quando permanecemos na barca da Igreja, alimentados pela Palavra e pelos sacramentos, aprendemos a enfrentar as dificuldades sem perder a esperança. Que neste domingo renovemos nossa confiança no Senhor. Quando os ventos da vida soprarem com força, não fixemos os olhos apenas nas ondas, mas naquele que caminha sobre elas. Com Pedro, rezemos todos os dias: "Senhor, salva-me!". (Mt 14,30). E escutemos, no íntimo do coração, a voz de Jesus que continua nos dizendo: "Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!". (Mt 14,27).