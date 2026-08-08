A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) encerrou mais uma sequência de importantes competições com resultados expressivos em diferentes níveis, nas últimas semanas. Entre os dias 23 de julho e 2 de agosto, atletas da entidade representaram Bauru no Troféu Brasil de Atletismo, no Campeonato Paulista Sub-18 e na corrida pedestre "Novos Tempos", em Botucatu, conquistando medalhas, títulos estaduais e colocações de destaque.
O principal desempenho da equipe aconteceu entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, em São Paulo, no Campeonato Paulista Sub-18. A ABDA conquistou oito medalhas, sendo dois títulos paulistas, três vice-campeonatos e três medalhas de bronze, além de diversos atletas figurarem entre os oito melhores do Estado em suas respectivas provas.Os títulos estaduais ficaram com Lohayne Pereira de Oliveira, campeã dos 3.000 metros rasos, e Daniel Resio Palmeira Soria, campeão dos 1.500 metros rasos.
As medalhas de prata foram conquistadas por Lohayne Pereira de Oliveira, nos 2.000 metros com obstáculos; Daniel Resio Palmeira Soria, nos 800 metros rasos; e Anabele de Souza Santos, no arremesso de peso.Já as medalhas de bronze vieram com Anabele de Souza Santos, no lançamento de disco; Lohayne Pereira de Oliveira, nos 1.500 metros rasos; e a equipe formada por Pedro Pessoa Tibúrcio, Victoria Lúcia Justino Vital, Daniel Resio Palmeira Soria e Lohayne Pereira de Oliveira, no revezamento 4x400 metros misto.
A equipe também obteve outras colocações expressivas. O quarteto formado por Keirrison Diego Bueno Antônio, Pedro Pessoa Tibúrcio, Arthur Govêa Silva e Carlos H. Antônio Marques terminou na quarta colocação no revezamento 4x100 metros. Pedro Pessoa Tibúrcio ainda ficou na quinta posição nos 200 metros rasos. Em sexto lugar, terminaram Arthur Govêa Silva, nos 110 metros com barreiras; Maria Fernanda de Oliveira Leite, no arremesso de peso e no lançamento de disco; e Victoria Lúcia Justino Vital, nos 800 metros rasos. Marcos Vinicius Marques Soares conquistou a sétima colocação no arremesso de peso.
Fechando as classificações entre os oito melhores do Estado, Arthur Govêa Silva foi oitavo colocado no salto em distância, enquanto Victoria Lúcia Justino Vital terminou na oitava posição nos 400 metros rasos. Para o coordenador de atletismo da ABDA, Neto Gonçalves, os resultados refletem o trabalho desenvolvido diariamente pela equipe. "Parabéns a todos os atletas pelas conquistas e por representarem nossa equipe com dedicação e excelência no Campeonato Paulista Sub-18."
Corrida de rua em Botucatu - No último domingo (2/8), a atleta da ABDA Letícia Belo participou da corrida pedestre "Novos Tempos", promovida pela Associação Atlética Botucatuense, em Botucatu (SP). Competindo na prova de 5 quilômetros, Letícia terminou na sétima colocação geral, sendo a terceira brasileira a cruzar a linha de chegada em uma disputa que contou com atletas internacionais. Na categoria de 25 a 29 anos, conquistou o primeiro lugar, completando o percurso em 19min00s079.
TROFÉU BRASIL
Nos dias 23 e 24 de julho, a ABDA também esteve presente no Troféu Brasil de Atletismo, principal competição da modalidade no país, realizada na Pista de Atletismo do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Representaram a entidade os atletas Victor Gabriel de Assis Ramos, que terminou na 15ª colocação no salto em distância; Letícia Belo, 15ª colocada nos 3 mil metros com obstáculos; Cleverson Júnior, 16º colocado nos 400 metros rasos; e Evellin Passos, que ficou na 24ª posição nos 3 mil metros com obstáculos. Os resultados reforçam o crescimento da equipe de atletismo da ABDA, que segue acumulando conquistas em competições estaduais, nacionais e de rua, evidenciando o desenvolvimento técnico de seus atletas nas mais diversas provas da modalidade.