A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) encerrou mais uma sequência de importantes competições com resultados expressivos em diferentes níveis, nas últimas semanas. Entre os dias 23 de julho e 2 de agosto, atletas da entidade representaram Bauru no Troféu Brasil de Atletismo, no Campeonato Paulista Sub-18 e na corrida pedestre "Novos Tempos", em Botucatu, conquistando medalhas, títulos estaduais e colocações de destaque.

O principal desempenho da equipe aconteceu entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, em São Paulo, no Campeonato Paulista Sub-18. A ABDA conquistou oito medalhas, sendo dois títulos paulistas, três vice-campeonatos e três medalhas de bronze, além de diversos atletas figurarem entre os oito melhores do Estado em suas respectivas provas.Os títulos estaduais ficaram com Lohayne Pereira de Oliveira, campeã dos 3.000 metros rasos, e Daniel Resio Palmeira Soria, campeão dos 1.500 metros rasos.

As medalhas de prata foram conquistadas por Lohayne Pereira de Oliveira, nos 2.000 metros com obstáculos; Daniel Resio Palmeira Soria, nos 800 metros rasos; e Anabele de Souza Santos, no arremesso de peso.Já as medalhas de bronze vieram com Anabele de Souza Santos, no lançamento de disco; Lohayne Pereira de Oliveira, nos 1.500 metros rasos; e a equipe formada por Pedro Pessoa Tibúrcio, Victoria Lúcia Justino Vital, Daniel Resio Palmeira Soria e Lohayne Pereira de Oliveira, no revezamento 4x400 metros misto.