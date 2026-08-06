A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), acionou o Poder Judiciário por meio de quatro ações de obrigação de fazer cumuladas com indenização por danos morais contra usuários da rede social Facebook e a própria plataforma de internet. Os processos, assinados pelo advogado Jeferson Machado, denunciam ataques que extrapolam o direito constitucional de crítica política e atingem diretamente a dignidade, a honra e a esfera familiar da chefe do Executivo.

Os episódios envolvem comentários e publicações de teor discriminatório, ofensivo e calunioso. Em duas das ações, os ataques direcionaram-se ao período de gestação da prefeita, com termos depreciativos e ofensivos voltados ao filho. Em outra demanda, uma montagem fotográfica associou de forma deliberada a imagem da chefe do Executivo, que é uma mulher negra, à figura de um macaco.

A defesa aponta que a conduta configura crime de racismo, caracterizando-se como uma das manifestações mais graves de discriminação e desumanização racial. Há também acusações de crimes contra a administração pública e enriquecimento ilícito. Diante do amplo alcance das postagens, as ações pedem a concessão de tutela de urgência para que o Facebook forneça os dados cadastrais e endereços dos perfis responsáveis para viabilizar as citações.