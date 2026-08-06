O mesmo homem que batia de porta em porta pedindo comida durante o dia no bairro Leonor Mendes de Barros, em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru), voltou a um desses imóveis durante a madrugada desta quinta-feira (6), pulou o muro, invadiu a residência armado com uma faca e ameaçou um casal de idosos, de 64 e 62 anos, amarrando as vítimas para cometer o roubo de diversos objetos.

Segundo o registro policial, o investigado, de 24 anos, subtraiu diversas bijuterias, perfumes, um secador de cabelo, três tesouras de costura, três celulares e uma bicicleta preta. Após a fuga do suspeito, o casal, que não ficou ferido, apesar do impacto psicológico, conseguiu se livrar das amarras e acionar a Polícia Militar.

A corporação realizou buscas pelo suspeito, mas não o encontrou. No Parque Ecológico de Pederneiras, foi encontrada boa parte dos objetos roubados, abandonados pelo ladrão, com exceção de um celular e das três tesouras. Os itens recuperados foram devolvidos, e o caso será investigado pela Polícia Civil. O boletim de ocorrência, em razão do horário do crime, foi registrado no Plantão Policial de Bauru, que funciona 24 horas por dia.