A Polícia Civil de Pirajuí (57 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (7), um homem de 27 anos, investigado pela prática dos crimes de ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A ocorrência teve início após a vítima, de 21 anos, comparecer à Delegacia de Polícia acompanhada por policiais militares, relatando que seu ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento, vinha reiteradamente perseguindo-a e intimidando-a. Segundo informado, logo após uma festividade escolar em homenagem ao Dia dos Pais, o investigado tentou conversar reservadamente com a ex-companheira, que recusou o contato.
Pouco tempo depois, ele dirigiu-se à residência da vítima portando um facão, passou a ameaçá-la de morte, desferiu diversos golpes contra o portão do imóvel e proferiu ofensas. A mulher apresentou áudios, mensagens e capturas de tela encaminhados pelo autor, nos quais ele fazia ameaças e afirmava, inclusive, a terceiros, que pretendia matar a ex-companheira naquela mesma data.
Diante da gravidade das informações, policiais civis iniciaram diligências e localizaram o suspeito nas proximidades de sua residência. Durante a abordagem, foi apreendido um facão, com, aproximadamente, 45 centímetros de lâmina, ocultado na cintura. O conduzido apresentava sinais visíveis de embriaguez.
Na sequência, os investigadores obtiveram imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações da residência da vítima, as quais registraram o momento em que o investigado desfere repetidos golpes de facão contra o portão do imóvel.
Em interrogatório, o conduzido admitiu ter comparecido ao local portando a arma branca, confirmou ter golpeado o portão e reconheceu ter enviado as mensagens e áudios apresentados, afirmando que havia dito estar com vontade de matar a ex-companheira, embora alegasse não pretender concretizar a ameaça.
A Autoridade Policial decretou a prisão em flagrante pelos crimes, em tese, de ameaça e injúria, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Também foram requeridas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e, diante do risco concreto à sua integridade física e psicológica, deixou-se de arbitrar fiança.
Após a conclusão das formalidades legais, o preso foi encaminhado à Cadeia de Avaí, onde permanecerá à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.