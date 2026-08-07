A Polícia Civil de Pirajuí (57 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (7), um homem de 27 anos, investigado pela prática dos crimes de ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ocorrência teve início após a vítima, de 21 anos, comparecer à Delegacia de Polícia acompanhada por policiais militares, relatando que seu ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento, vinha reiteradamente perseguindo-a e intimidando-a. Segundo informado, logo após uma festividade escolar em homenagem ao Dia dos Pais, o investigado tentou conversar reservadamente com a ex-companheira, que recusou o contato.

Pouco tempo depois, ele dirigiu-se à residência da vítima portando um facão, passou a ameaçá-la de morte, desferiu diversos golpes contra o portão do imóvel e proferiu ofensas. A mulher apresentou áudios, mensagens e capturas de tela encaminhados pelo autor, nos quais ele fazia ameaças e afirmava, inclusive, a terceiros, que pretendia matar a ex-companheira naquela mesma data.