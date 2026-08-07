Jaú - A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), prendeu 13 pessoas durante a megaoperação deflagrada na cidade, nesta quinta-feira (6), com o objetivo de combater uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região. Além de prisões, as equipes apreenderam drogas, veículos, armas de fogo e dinheiro.

A operação, batizada de "Playground", contou com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Setor de Investigações Gerais (SIG), unidades territoriais da Delegacia Seccional de Jaú, Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaú, sub-região da Seccional de Jaú e equipes das seccionais integrantes do Deinter 4, além do helicóptero Pelicano.

Investigação da unidade especializada identificou uma estrutura criminosa organizada, com atuação estável e divisão de funções, dedicada à comercialização de entorpecentes. Durante o cumprimento simultâneo de diversos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, foram localizados 13 investigados.