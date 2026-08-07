Jaú - A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), prendeu 13 pessoas durante a megaoperação deflagrada na cidade, nesta quinta-feira (6), com o objetivo de combater uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região. Além de prisões, as equipes apreenderam drogas, veículos, armas de fogo e dinheiro.
A operação, batizada de "Playground", contou com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Setor de Investigações Gerais (SIG), unidades territoriais da Delegacia Seccional de Jaú, Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaú, sub-região da Seccional de Jaú e equipes das seccionais integrantes do Deinter 4, além do helicóptero Pelicano.
Investigação da unidade especializada identificou uma estrutura criminosa organizada, com atuação estável e divisão de funções, dedicada à comercialização de entorpecentes. Durante o cumprimento simultâneo de diversos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, foram localizados 13 investigados.
Os policiais civis apreenderam porções de cocaína, maconha, crack e haxixe, balanças de precisão, valores em dinheiro, aparelhos celulares, embalagens utilizadas no fracionamento de drogas, documentos, arma de fogo, outros elementos probatórios relevantes para a investigação e veículos de elevado valor econômico.
Os presos foram encaminhados à sede da Dise de Jaú e tiveram as prisões preventivas solicitadas à Justiça. Também foram apreendidos adolescentes suspeitos da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme elementos colhidos durante a investigação e buscas realizadas.
"As diligências também possibilitaram a obtenção de novos elementos relacionados à movimentação financeira e à comunicação entre os integrantes do grupo investigado", revela a Polícia Civil, em nota. "A Operação Playground representa mais uma importante ação da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado, reforçando o compromisso da Dise de Jaú com a segurança da população e a preservação da ordem pública em Jaú e toda a região".