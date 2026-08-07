A psicóloga e escritora bauruense Maria José Barbosa lançará na edição de número 28 da Bienal Internacional do Livro de São Paulo a obra "Casos e A casos da Adoção" (Editora Appris/Curitiba). No livro, o leitor acompanha de uma forma simples e linguagem acessível o longo caminho percorrido pelos pais que decidem adotar uma criança dando visibilidade também a um outro dessa experiência.

Como psicóloga, atuando durante aproximadamente 40 anos em Bauru, Maria José Barbosa explica que aprendeu nessa trajetória que a adoção pode ser vista de dois ângulos: os pais que adotaram um filho e o filho que adota seus pais. O livro apresenta o que realmente a escritora pensa, sente e aprende conversando com pais e filhos adotivos falando de questões básicas, mas que causam dúvidas, medos e angústias. "Não desejo que o livro seja apenas para pessoas que se interessam profissionalmente por esse assunto, mas para todos que um dia pensaram na adoção de um filho. Também não espero que leiam entendendo que adoção é um acaso, mas uma oportunidade que surge para cada casal e cada filho", ressalta a escritora.

Maria José Barbosa reuniu neste livro não apenas a teoria, mas a sensibilidade de quem olha para a adoção com respeito, verdade e a profundidade que ela exige. Através de suas palavras, a autora atua como uma orientadora, oferecendo experiência e acolhimento para as famílias que já trilham esse caminho e um farol para aquelas que acabaram de dar o primeiro passo. Os acasos apontados no livro surgem do contato da psicóloga com pais ¨adotivos ¨e todas as histórias que eles contaram entre o dia da decisão de adotar e o tão esperado dia em que pegaram seu filho no colo.