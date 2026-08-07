A Câmara Municipal de Bauru participou, na manhã desta sexta-feira (7), da 30ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Durante o encontro, realizado no Teatro Municipal "Adélia Lorenzetti", em Lençóis Paulista, o Poder Legislativo bauruense recebeu o certificado do Selo Prata do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

O presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Markinho Souza (MDB), representou o Legislativo bauruense no evento, que reuniu prefeitos, presidentes de Câmaras Municipais, gestores públicos, auditores, técnicos, assessores e servidores dos poderes Legislativo e Executivo da região. Lençóis Paulista foi a 12ª cidade a receber o Ciclo de Debates entre os 20 encontros previstos para 2026. Em sua 30ª edição, a iniciativa ampliou a interação entre os representantes dos municípios e o corpo técnico do Tribunal, com mesas técnicas destinadas ao esclarecimento de dúvidas e à orientação dos agentes públicos.

O encontro abordou temas fundamentais para a administração pública, como a Nova Lei de Licitações, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), o Sistema Audesp, Terceiro Setor, orçamento público, planejamento, emendas parlamentares, regimes de despesas e questões relacionadas às Câmaras Municipais. Há 30 anos, o Ciclo de Debates busca fortalecer o diálogo entre o TCESP e os municípios paulistas, aliando o trabalho de fiscalização à orientação dos gestores públicos e à disseminação de boas práticas administrativas.