Depois da estreia fora de casa, o Bauru Basket terá o primeiro encontro com sua torcida na temporada 2026/2027. Neste sábado (8), às 18h, o Dragão recebe o Pinheiros, no ginásio Panela de Pressão, em partida válida pelo Campeonato Paulista. A transmissão será na Bauru Basket TV, o canal oficial da equipe no YouTube.

Os dois times entram em quadra em busca da primeira vitória na competição. Os bauruenses foram superados pelo Sesi Franca na abertura do estadual, enquanto os adversários da capital acabaram derrotados pelo Mogi. Apesar do revés no clássico, o técnico Paulo Jaú avaliou positivamente a atuação de seus comandados. "Foram apenas três semanas de trabalho, com pouquíssimos treinos de contato. E enfrentamos uma equipe com jogadores que já vinham em ritmo de LDB. Então é um resultado natural. Mas, de maneira geral, gostei da apresentação. Fizemos vários testes, competimos em muitos momentos de igual para igual e vimos aspectos positivos", destacou.

Para o comandante, a evolução será natural ao longo dos próximos dias. "Mesmo com um elenco de peças experientes, é normal que um plantel tão reformulado quanto o nosso precise de tempo para ganhar entrosamento e evoluir física, técnica e taticamente. Tenho certeza de que já vamos apresentar uma melhora no jogo de sábado e seguir construindo nosso conceito ao longo do campeonato", completou Jaú.

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