Depois da estreia fora de casa, o Bauru Basket terá o primeiro encontro com sua torcida na temporada 2026/2027. Neste sábado (8), às 18h, o Dragão recebe o Pinheiros, no ginásio Panela de Pressão, em partida válida pelo Campeonato Paulista. A transmissão será na Bauru Basket TV, o canal oficial da equipe no YouTube.
Os dois times entram em quadra em busca da primeira vitória na competição. Os bauruenses foram superados pelo Sesi Franca na abertura do estadual, enquanto os adversários da capital acabaram derrotados pelo Mogi. Apesar do revés no clássico, o técnico Paulo Jaú avaliou positivamente a atuação de seus comandados. "Foram apenas três semanas de trabalho, com pouquíssimos treinos de contato. E enfrentamos uma equipe com jogadores que já vinham em ritmo de LDB. Então é um resultado natural. Mas, de maneira geral, gostei da apresentação. Fizemos vários testes, competimos em muitos momentos de igual para igual e vimos aspectos positivos", destacou.
Para o comandante, a evolução será natural ao longo dos próximos dias. "Mesmo com um elenco de peças experientes, é normal que um plantel tão reformulado quanto o nosso precise de tempo para ganhar entrosamento e evoluir física, técnica e taticamente. Tenho certeza de que já vamos apresentar uma melhora no jogo de sábado e seguir construindo nosso conceito ao longo do campeonato", completou Jaú.
Adversário
Vice-campeão do último NBB Caixa, o Pinheiros também iniciou o novo ciclo com mudanças significativas — a começar pelo comando técnico. Durante o Campeonato Paulista, a equipe será comandada por Vitor Galvani, enquanto Gustavo De Conti cumpre compromissos no Diablos Rojos, do México, e deve retornar apenas na reta final do ano.
Além disso, também houve baixas dentro de quadra: os experientes Betinho e David Sloan deixaram o time, bem como os jovens Yan Djalo e Cauã Pacheco. Por outro lado, o clube manteve sua filosofia de apostar na formação de atletas. Diversos jogadores que disputaram recentemente a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB — sub-22) foram promovidos ao elenco principal. Em termos de contratações, destaque para as chegadas do armador Gabriel Caldeira, vindo do Mogi, e do ala Felipe Vezaro, ex-Caxias.
Desfalques
O técnico Paulo Jaú terá dois desfalques para a partida. O ala-armador norte-americano Corderro Bennett segue nos Estados Unidos e se apresentará em Bauru na próxima semana. Já Wesley Mogi sofreu uma torção no joelho durante a estreia diante do Sesi Franca e aguarda a realização de exames para definição do tratamento.
Promoção e atrações
Os ingressos para a estreia do Bauru Basket diante de sua torcida na temporada já estão à venda pelo site baurubasket.eleventickets.com. Em promoção especial de Dia dos Pais, as arquibancadas custam R$ 5 e as cadeiras cativas R$ 10, ambos os setores mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Caso a carga disponibilizada antecipadamente não seja esgotada, os ingressos remanescentes serão comercializados nas bilheterias do ginásio Panela de Pressão uma hora antes do início da partida.
Além do reencontro entre equipe e torcida, a partida contará com atrações especiais no intervalo. A Mezzani realizará a distribuição de kits de seus produtos e o sorteio de uma inscrição para a Corrida 80 Anos da empresa. Já a Junpe Uniformes, nova fornecedora esportiva do Bauru Basket, promoverá uma ação especial com os torcedores para celebrar a parceria com o clube. O confronto também marcará o início das vendas dos novos uniformes, lançados no último dia 1º de agosto.