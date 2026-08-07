08 de agosto de 2026
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1.ª CIA DA PM

Região central de Bauru tem nova prisão por tráfico de drogas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As drogas e o dinheiro estavam dentro de uma pochete que foi abandonada pelo suspeito durante tentativa de fuga
As drogas e o dinheiro estavam dentro de uma pochete que foi abandonada pelo suspeito durante tentativa de fuga

Na manhã desta sexta-feira (7), a região central de Bauru voltou a registrar prisão por tráfico de drogas. Desta vez, policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores abordaram um homem com 50 pedras de crack e dinheiro.

O flagrante ocorreu por volta das 10h45, na quadra 1 da avenida Pedro de Toledo, nas imediações da linha férrea. Os cabos Osmar e Magri avistaram o suspeito quando estavam em patrulhamento pela região com o objetivo de coibir roubos e furtos.

O homem carregava uma pochete e, ao notar a presença da viatura, abandonou a bolsa e fugiu, mas acabou alcançado e detido. Na pochete, os policiais encontraram as pedras de crack dentro de um pote plástico e o dinheiro e ele foi preso em flagrante.

Mesmo local

Na madrugada de quarta-feira (5), um adolescente de 15 anos foi flagrado pela PM comercializando drogas no mesmo local. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e detido. O garoto tinha uma pochete em seu pescoço onde foram localizados um pote contendo 14 pedras de crack e R$ 344,40 em dinheiro.

Questionado pelos PMs, alegou que estava vendendo drogas naquele ponto para ajudar a namorada, e que ela estaria grávida. Ele foi apresentado no plantão policial, na presença de um responsável, e permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

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