Itapuí - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (7), nas proximidades de um trevo em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), homem suspeito de introduzir clandestinamente em território nacional medicamentos adquiridos no Paraguai. Com ele, foram apreendidos 48 frascos de tirzepatida, remédio usado para emagrecer, além de uma cartela contendo dez comprimidos de um abortivo.

Segundo a Polícia Civil, a investigação realizada há cerca de dez meses apura esquema de importação, transporte e comercialização irregular de medicamentos de origem paraguaia distribuídos na região sem autorização dos órgãos competentes. Ao longo das diligências, outras pessoas já haviam sido presas em flagrante por crimes semelhantes e o homem detido hoje era um dos investigados.

"As apurações indicaram que o suspeito realizava viagens frequentes ao Paraguai utilizando excursões de uma empresa de turismo sediada em Jaú com finalidade de adquirir medicamentos para posterior revenda no Brasil", diz a corporação. Com base na informação de que ele havia embarcado para o país vizinho no dia 5 de agosto, com retorno previsto para a manhã desta sexta, policiais civis monitoraram o trajeto do ônibus.