Itapuí - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (7), nas proximidades de um trevo em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), homem suspeito de introduzir clandestinamente em território nacional medicamentos adquiridos no Paraguai. Com ele, foram apreendidos 48 frascos de tirzepatida, remédio usado para emagrecer, além de uma cartela contendo dez comprimidos de um abortivo.
Segundo a Polícia Civil, a investigação realizada há cerca de dez meses apura esquema de importação, transporte e comercialização irregular de medicamentos de origem paraguaia distribuídos na região sem autorização dos órgãos competentes. Ao longo das diligências, outras pessoas já haviam sido presas em flagrante por crimes semelhantes e o homem detido hoje era um dos investigados.
"As apurações indicaram que o suspeito realizava viagens frequentes ao Paraguai utilizando excursões de uma empresa de turismo sediada em Jaú com finalidade de adquirir medicamentos para posterior revenda no Brasil", diz a corporação. Com base na informação de que ele havia embarcado para o país vizinho no dia 5 de agosto, com retorno previsto para a manhã desta sexta, policiais civis monitoraram o trajeto do ônibus.
"O veículo foi acompanhado até o trevo de acesso a Itapuí, onde recebeu apoio da Polícia Militar (PM) para a abordagem e fiscalização das bagagens", revela a Polícia Civil. Durante a ação, os policiais localizaram, no interior de uma pochete deixada no ônibus, 48 frascos de tirzepatida, acompanhados de suas respectivas embalagens, além de uma cartela contendo dez comprimidos de um conhecido medicamento abortivo.
De acordo com a investigação, o suspeito negou inicialmente ser o proprietário da pochete e dos medicamentos. No entanto, os policiais encontraram, juntamente com os produtos, um comprovante de operação de câmbio emitido em nome dele, datado de 6 de agosto de 2026, documento que reforçou o vínculo entre o investigado e o material apreendido. Nas demais bagagens, nada de ilícito foi encontrado.
Ainda conforme a Polícia Civil, foi realizado contato com a Receita Federal para conferência das mercadorias e adoção dos procedimentos fiscais cabíveis. Segundo a polícia, o abortivo possui comercialização altamente restrita no Brasil, sendo seu uso permitido apenas em estabelecimentos hospitalares autorizados, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Já a tirzepatida produzida no Paraguai está com a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda, importação e uso proibidos no Brasil por determinação da Resolução RE Anvisa n.º 214, de 20 de janeiro de 2026, por não possuir registro sanitário perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Diante das provas reunidas durante a investigação e do material apreendido, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itapuí. Após a análise dos fatos, a autoridade policial decidiu autuá-lo em flagrante pelos crimes de contrabando (art. 334-A do Código Penal) e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal).
Em razão da competência da Justiça Federal para apuração dos fatos, a comunicação da prisão foi encaminhada ao juízo competente. O investigado foi posteriormente transferido para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.