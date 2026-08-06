Pirajuí - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (5), um homem de 36 anos suspeito de fazer compras em estabelecimentos na cidade usando o cartão bancário de uma policial penal, que havia sido extraviado. Ele foi autuado pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e desobediência e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após o extravio da carteira da agente contendo documentos pessoais e cartões bancários. Pouco depois, a vítima constatou a realização de compras não autorizadas em estabelecimentos comerciais do município, além de uma nova tentativa de utilização do cartão, que foi impedida em razão do bloqueio realizado pela instituição financeira.

Com base nos registros das transações e análise de imagens de monitoramento, policiais civis identificaram o suspeito e iniciaram diligências para sua localização. Durante as buscas, ele tentou utilizar novamente o cartão bancário da policial. Ao ser localizado, desobedeceu à ordem de parada e fugiu a pé por cerca de três quilômetros, mas foi acompanhado e detido na região da avenida Orestes Quércia.