07 de agosto de 2026
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EM PIRAJUÍ

Homem é preso por fazer compras usando cartão de policial penal

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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JC Imagens
Ele foi autuado na Delegacia de Pirajuí pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e desobediência e permaneceu à disposição da Justiça
Ele foi autuado na Delegacia de Pirajuí pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e desobediência e permaneceu à disposição da Justiça

Pirajuí - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (5), um homem de 36 anos suspeito de fazer compras em estabelecimentos na cidade usando o cartão bancário de uma policial penal, que havia sido extraviado. Ele foi autuado pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e desobediência e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após o extravio da carteira da agente contendo documentos pessoais e cartões bancários. Pouco depois, a vítima constatou a realização de compras não autorizadas em estabelecimentos comerciais do município, além de uma nova tentativa de utilização do cartão, que foi impedida em razão do bloqueio realizado pela instituição financeira.

Com base nos registros das transações e análise de imagens de monitoramento, policiais civis identificaram o suspeito e iniciaram diligências para sua localização. Durante as buscas, ele tentou utilizar novamente o cartão bancário da policial. Ao ser localizado, desobedeceu à ordem de parada e fugiu a pé por cerca de três quilômetros, mas foi acompanhado e detido na região da avenida Orestes Quércia.

Na delegacia, segundo a Polícia Civil, o homem alegou ter encontrado a carteira e admitiu que utilizou, sem autorização, o cartão bancário para a compra de bebidas, cigarros, alimentos e outros produtos, além de confirmar uma nova tentativa de compra após os primeiros gastos, os quais somaram pouco mais de R$ 200,00. Ele foi autuado por furto qualificado mediante fraude e por desobediência.

"Considerando elementos reunidos durante as diligências imediatas e antecedentes criminais do autuado por delitos patrimoniais, inclusive roubo, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça para a audiência de custódia", diz.

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