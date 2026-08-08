Café com Política

O programa Café com Política (JC/JCNET + 96FM) recebeu nesta sexta (7) o ex-vereador Coronel Meira (Novo). Para ele, muitos candidatos são lançados apenas para cumprir exigências partidárias, fortalecer chapas proporcionais ou ajudar a eleger deputados com maior potencial, e não porque tenham chances reais de vitória. Estamos a 57 dias da eleição do dia 4 de outubro.

Faltam lideranças

A quantidade de postulantes a deputado estadual e federal faz com que os votos locais sejam pulverizados, reduzindo as chances de sucesso individual em Bauru. Temos 21 candidatos (as), 11 a deputado (a) estadual e 10 a deputado (a) federal. Para o jornalista Reinaldo Cafeo, pior do que a grande quantidade de candidatos é a ausência quase absoluta de lideranças capazes de catalisar os votos e conquistar mandatos, como já ocorreu no passado.

Expectativa

Na análise bastante cautelosa apresentada durante o debate no Café desta sexta, a expectativa dos participantes é que Bauru tem apenas um ou dois candidatos (as) a deputado (a) federal e um ou dois candidatos (as) a deputado (a) estadual com reais chances de eleição, dependendo da votação fora de Bauru, já que somente o número de votos úteis da cidade não é suficiente.