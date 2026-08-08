A Operação Integrada, promovida pela Prefeitura de Bauru e secretarias em parceria com as polícias Militar e Civil, realizada nas proximidades da Praça Machado de Melo no dia 27 do mês passado, deslocou moradores em situação de rua que antes permaneciam na região Central e que agora estão distribuídos pelos bairros. A constatação é dos vereadores José Roberto Segalla (União Brasil) e Mané Losila (MDB). Eles afirmam que a intenção foi mais midiática do que assertiva. Procurada pela reportagem nesta sexta-feira (7), a Secretaria de Comunicação informou que a iniciativa não foi uma operação isolada e que haverá novas datas, ainda não definidas.

A reportagem apurou, junto aos parlamentares e munícipes, que boa parte dessa população em situação de vulnerabilidade social está na Vila Falcão, Altos da Cidade, Bela Vista, Vista Alegre e Santa Luzia, localidades próximas da região central. O JCNET constatou, nesta semana, um acampamento improvisado na praça da Paróquia Santa Luzia e quatro homens dormindo sob marquises em diferentes pontos da Alameda Cônego Aníbal Difrância, na região da Escola Estadual Joaquim Rodrigues, no Parque Vista Alegre.

No dia da Operação Integrada, a prefeitura informou que 43 pessoas foram abordadas. Dessas, 20 foram encaminhadas para atendimento no Centro POP, quatro seguiram para casas de passagem e oito retornaram aos seus municípios de origem, segundo o município. Em relação aos moradores de rua nos bairros e ao acampamento na praça da Paróquia Santa Luzia, a Secretaria de Comunicação de Bauru informou que comunicará o ocorrido à campanha "Ajude de Verdade".