O homem aprendeu a conversar bioquimicamente com as células, podendo modular suas funções in vivo ou em vitro nos laboratórios. Temos três mecanismos para detectar e destruir células defeituosas no dia a dia que poderiam gerar um câncer, como mostramos no artigo anterior:

1º) São as poderosas células NK ou “natural killer” que têm permissão para matar se desconfiar de que algo estranho em uma célula.

2º) O gene p53 que fica atento internamente. Se a célula ficar defeituosa, ele a obriga ao suicídio chamado apoptose.