A Nova Liga de Basquete Brasil (NLBB) lança oficialmente, nesta sexta (7), em um congresso técnico na sede da OAB Bauru, a Taça Bauru, uma competição criada com a proposta de fortalecer o basquete amador. A iniciativa marca um novo momento para o basquete amador de Bauru e da microrregião, reunindo competição, visibilidade e pertencimento em um projeto que nasce com a proposta de colocar a cidade em quadra. A maioria dos jogos será realizada no Ginásio Comendador Cláudio Amantini, o "Panela de Pressão", e nove equipes estarão em disputa: Bauru Streetball, Baska is Life, Brotherhood, Country Side Ballers e Unesp Bauru, todos de Bauru, além de Brotas Alligators, Bariri Basket, Igaraçu Basket e Santa Cruz Templars, representantes da região.
A Taça Bauru será disputada entre os dias 12 de agosto e 12 de dezembro de 2026. Segundo a NLBB, a competição chega como o primeiro grande torneio da liga e integra uma proposta mais ampla de desenvolver o basquete local a partir de uma nova lógica de organização. Mais do que realizar jogos, a competição foi pensada para oferecer uma experiência mais estruturada aos times participantes, com disputas em um ambiente simbólico para o esporte da cidade, comunicação própria, cobertura dos confrontos e valorização de quem constrói o basquete no dia a dia.
DAS QUADRAS PARA A COMUNIDADE
Além da competição em quadra, a NLBB também nasce com o compromisso de desenvolver ações que aproximem o esporte da comunidade e deixem um legado para Bauru. Entre as ações previstas está uma parceria com a Prefeitura de Bauru para possibilitar que crianças, estudantes e pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham acesso aos jogos da Taça Bauru, promovendo inclusão e aproximando novos públicos do basquete. A expectativa é transformar cada rodada em uma experiência acessível à comunidade, incentivando a formação de novos torcedores e futuros atletas.
A NLBB também pretende implantar um projeto social de iniciação ao basquete, oferecendo escolinhas gratuitas para crianças e adolescentes e utilizando o esporte como ferramenta de educação, disciplina, inclusão e desenvolvimento social. Outra iniciativa prevista é a realização de um curso de formação e profissionalização de arbitragem, ampliando a qualificação de profissionais da modalidade e contribuindo para o fortalecimento do basquete regional, criando novas oportunidades para quem deseja atuar oficialmente nas competições.
A geração de oportunidades também faz parte do projeto. Em parceria com a Prefeitura, a competição pretende disponibilizar espaços destinados a vendedores ambulantes e empreendedores locais da área de alimentação durante as rodadas da Taça Bauru, movimentando a economia da cidade. As partidas ainda contarão com apresentações culturais de artistas de Bauru, valorizando talentos locais e promovendo a integração entre esporte e cultura. A proposta é fazer da Taça Bauru um evento que ultrapasse as quatro linhas da quadra e deixe um legado permanente para a cidade.
SERVIÇO
Lançamento da Taça Bauru – NLBB
Data: 07/08/2026
Horário: 18h30
Local: OAB Bauru – Av. Nações Unidas, 30-30 – Vila Nova Cidade Universitária
Site: nlbb.com.br