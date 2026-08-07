A Nova Liga de Basquete Brasil (NLBB) lança oficialmente, nesta sexta (7), em um congresso técnico na sede da OAB Bauru, a Taça Bauru, uma competição criada com a proposta de fortalecer o basquete amador. A iniciativa marca um novo momento para o basquete amador de Bauru e da microrregião, reunindo competição, visibilidade e pertencimento em um projeto que nasce com a proposta de colocar a cidade em quadra. A maioria dos jogos será realizada no Ginásio Comendador Cláudio Amantini, o "Panela de Pressão", e nove equipes estarão em disputa: Bauru Streetball, Baska is Life, Brotherhood, Country Side Ballers e Unesp Bauru, todos de Bauru, além de Brotas Alligators, Bariri Basket, Igaraçu Basket e Santa Cruz Templars, representantes da região.

A Taça Bauru será disputada entre os dias 12 de agosto e 12 de dezembro de 2026. Segundo a NLBB, a competição chega como o primeiro grande torneio da liga e integra uma proposta mais ampla de desenvolver o basquete local a partir de uma nova lógica de organização. Mais do que realizar jogos, a competição foi pensada para oferecer uma experiência mais estruturada aos times participantes, com disputas em um ambiente simbólico para o esporte da cidade, comunicação própria, cobertura dos confrontos e valorização de quem constrói o basquete no dia a dia.

DAS QUADRAS PARA A COMUNIDADE