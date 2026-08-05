O motorista de aplicativo de 24 anos que procurou a Polícia Civil, no último dia 7 de julho, alegando que foi agredido e teve o veículo roubado por dois homens na marginal da avenida Nações Norte, na região da Vila Seabra, em Bauru, está sendo investigado por falsa comunicação de crime.

De acordo com a 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), as apurações revelaram que a suposta vítima estaria devendo para agiotas e teria simulado o assalto para justificar o sumiço do seu carro, um HB20 de cor branca.

A suspeita é que o veículo tenha sido entregue espontaneamente aos cobradores para pagar dívidas, mas o caso segue sob investigação visando ao completo esclarecimento dos fatos. O motorista responde pela falsa comunicação de crime, que prevê pena de um a seis meses de detenção.