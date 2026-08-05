O motorista de aplicativo de 24 anos que procurou a Polícia Civil, no último dia 7 de julho, alegando que foi agredido e teve o veículo roubado por dois homens na marginal da avenida Nações Norte, na região da Vila Seabra, em Bauru, está sendo investigado por falsa comunicação de crime.
De acordo com a 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), as apurações revelaram que a suposta vítima estaria devendo para agiotas e teria simulado o assalto para justificar o sumiço do seu carro, um HB20 de cor branca.
A suspeita é que o veículo tenha sido entregue espontaneamente aos cobradores para pagar dívidas, mas o caso segue sob investigação visando ao completo esclarecimento dos fatos. O motorista responde pela falsa comunicação de crime, que prevê pena de um a seis meses de detenção.
A Polícia Civil ressalta que registros como esse acabam atrapalhando a investigação de crimes mais graves que realmente ocorreram na cidade e a responsabilização de seus autores, já que mobilizam as equipes da DIG e demandam tempo de trabalho, além de gastos de recursos públicos.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi na ocasião, o motorista de aplicativo disse no boletim de ocorrência (BO) que retornava de corrida realizada até a região da Nações Norte, conduzindo o HB20, quando avistou um veículo de cor verde, aparentemente uma Parati, parado na marginal da mesma avenida, com o pisca-alerta acionado.
Ao lado do veículo, segundo ele, havia dois indivíduos, ambos altos, com cerca de 1,80 metro de altura, segurando um galão branco, os quais fizeram sinal para que ele parasse. Ainda de acordo com a vítima, após estacionar, os indivíduos perguntaram se ele era motorista de aplicativo e solicitaram corrida até um posto próximo.
A corrida foi ajustada por R$ 15, sem uso do aplicativo. O trabalhador também informou que, no trajeto, foi surpreendido com um golpe na região da nuca e, em seguida, os autores tentaram estrangulá-lo. Apesar das agressões, ele disse que conseguiu escapar, momento em que um dos homens assumiu a direção do carro e ambos fugiram.