Um homem invadiu, causou danos e furtou cerca de R$ 3 mil em plantas e flores da floricultura Bom Jesus Garden Center, situada na rua José Ruíz Pelegrina, na Vila Aviação. O estabelecimento, inaugurado há pouco tempo após a mudança de endereço da Ceagesp para o novo local, lamentou o ocorrido em suas redes sociais nesta terça-feira (5). O crime ocorreu, no entanto, há uma semana, segundo a loja.

De acordo com a floricultura, que tem recebido mensagens de apoio dos clientes no Instagram, a Polícia Civil compareceu ao local por meio de uma equipe da perícia técnica, e o caso será investigado.

Trata-se de mais um furto registrado na cidade, que, apesar das rondas ostensivas realizadas pela Polícia Militar durante a noite, enfrenta uma onda de invasões e subtrações de bens em residências e estabelecimentos comerciais que parece não ter fim.