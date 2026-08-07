O Noroeste anunciou, nesta sexta-feira (7), Harlei Menezes como seu novo diretor de futebol. A diretoria noroestina informa que o ex-goleiro tem uma trajetória construída dentro e fora dos gramados e três acessos conquistados como executivo. O profissional chega a Bauru para comandar o departamento de futebol profissional e participar do planejamento esportivo do clube. Ele assume a vaga deixada por André Figueiredo e Deda, executivo e gerente de futebol, respectivamente.

Segundo o Alvirrubro, Harlei iniciou a carreira como goleiro e construiu uma história de destaque no Goiás, clube onde se tornou ídolo e referência. Após encerrar a carreira como atleta, passou a atuar nos bastidores do futebol e deu início à trajetória como dirigente. Na nova função, Harlei também acumulou resultados importantes. Como executivo, conquistou três acessos ao longo da carreira, sendo dois pelo Goiás e um pelo Santa Cruz. Em 2025, participou da campanha do clube pernambucano que garantiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e terminou com o vice-campeonato da Série D.

Ainda de acordo com a diretoria do Noroeste, além dos resultados, o novo diretor de futebol do time reúne experiência em planejamento, formação de elenco, gestão de departamento e conhecimento do mercado nacional.