O início do duelo foi marcado pelo ritmo característico de uma estreia de temporada, com as duas equipes buscando entrosamento e demorando a encontrar consistência. Contudo, o Franca saiu na frente, principalmente pelas jogadas no garrafão. Do outro lado, coube ao estreante argentino Fermín Thygesen assumir a responsabilidade no ataque. Com seis pontos no período, o armador comandou as ações do Dragão, que encerrou o primeiro quarto perdendo por 12 x 8.

Apesar do equilíbrio em diversos momentos do confronto, a equipe bauruense encontrou dificuldades para controlar os rebotes: foram 34 contra 47 da equipe adversária. Além do bom aproveitamento nas sobras, a intensidade defensiva na reta final também foi um fator decisivo para os donos da casa impedirem uma reação e sacramentarem o triunfo.

O Bauru Basket estreou com derrota na temporada 2026/2027. Na noite desta quarta-feira (5), o Dragão foi até o ginásio Pedrocão e acabou superado pelo Sesi Franca pelo placar de 61 x 51, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O panorama mudou no segundo período. Mais confortável no jogo de cinco contra cinco, Bauru encontrou espaços para criar seus arremessos — com destaque para as entradas de Caio Brandão e Alex Garcia, que vieram do banco. Os visitantes até chegaram a virar o placar, só que a resposta francana veio na sequência: por meio de uma marcação por zona, os comandados do técnico Helinho forçaram erros e exploraram os contra-ataques. A correção permitiu aos donos da casa não somente voltar à dianteira, como ainda ampliarem a vantagem antes do intervalo: 29 x 22.

Na volta dos vestiários, a superioridade permaneceu. Mantendo a defesa sólida e aproveitando as oportunidades no ataque, Franca abriu 14 pontos de vantagem e obrigou o técnico Paulo Jaú a pedir tempo. A conversa do treinador surtiu efeito: o Dragão voltou mais agressivo em relação à cesta adversária, infiltrando com mais frequência e pontuando na linha de lance livre. Com Alex Garcia novamente inspirado nas bolas do perímetro, Bauru equilibrou o terceiro quarto em 16 x 16, reduziu a diferença e foi para o último quarto com desvantagem de 45 x 38.

Nos dez minutos finais, porém, o pivô Andrezão assumiu protagonismo pelo lado francano. Além de pontuar na área pintada, o ex-pivô do time bauruense distribuiu assistências a partir do poste baixo e participou diretamente da construção ofensiva de sua nova equipe. Enquanto isso, Anderson Rodrigues passou a ser mais acionado e também exigiu marcação dobrada. No entanto, sem Wesley Mogi, que deixou a partida lesionado no período anterior, o Dragão perdeu força na disputa pelos rebotes e concedeu novas posses ao adversário. Com o controle das ações nos minutos decisivos, os mandantes confirmaram a vitória.

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