Com faixas com os dizeres "Nenhum direito a menos", "Nenhum servidor para trás" e "Causa da morte: Concessão", servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realizaram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (31), em frente à autarquia e à Prefeitura Municipal. Eles reivindicam respostas do DAE e da Prefeitura sobre o futuro dos servidores que trabalham nos setores que serão assumidos pela Concessionária Saneamento Bauru (CSB).

Segundo nota enviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm), "os servidores estão mergulhados em um cenário de incertezas, sem respostas concretas sobre o próprio futuro". Entre as principais reivindicações estão a manutenção da remuneração integral; a preservação do vale-alimentação e de todos os demais benefícios; a manutenção do plano de carreira, das vantagens pessoais e dos adicionais; a preservação do tempo de serviço e de todos os direitos adquiridos; o respeito às condições de trabalho e à dignidade funcional; e a definição clara sobre a lotação, as atribuições e o aproveitamento dos servidores eventualmente remanejados.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari, recebeu representantes do sindicato e dos servidores. De acordo com o diretor do Sinserm, Gabriel Place, durante a reunião ficou definido que a entidade encaminhará um novo pedido de esclarecimentos sobre o futuro do DAE e dos servidores ainda nesta sexta-feira. No total, 180 servidores serão afetados, dos quais 49 ainda não têm definição sobre a realocação. "Precisamos de uma definição. Tem servidores que estão trabalhando à base de remédios", concluiu Place.