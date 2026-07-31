Pode parecer clichê, mas é isso: vencer ou vencer! Não há outra expressão que defina a necessidade do Noroeste neste sábado (1), aniversário de Bauru, às 18h, diante do XV de Piracicaba, em jogo válido pela 3.ª rodada da Copa Paulista de 2026, no Estádio Barão da Serra Negra. O time, que iniciou a competição sob o comando do técnico Henrique Barcellos e hoje é treinado pelo técnico interino Vaguinho, não tem mais margem para erro. Depois de uma estreia com derrota e um tropeço em casa na sequência, mesmo após abrir 2 a 0 e permitir o empate, os três pontos tornaram-se uma obrigação no dia a dia do Complexo Damião Garcia.

O grupo quer, a todo custo, evitar um mau desempenho na Copa Paulista, que seria uma eliminação precoce na primeira fase. O time tem a seu favor o peso da camisa bicampeã da competição, o fato de os atletas brigarem por um espaço no elenco da Série A1 do Paulistão de 2027 e também a meta de recolocar o Alvirrubro no cenário nacional no próximo ano. Estrutura o time tem: a melhor do Centro do Estado, proporcionada pela Sociedade Anônima de Futebol (SAF) noroestina. A diretoria também trouxe nos últimos dias um reforço importante, o meia Rodolfo, canhoto, experiente, com 33 anos, de muita qualidade técnica e que foi o camisa 10 do time na campanha do acesso da Série A2 do Paulista, em 2024. O último clube dele foi o Votuporanguense.

E, novamente, a equipe alvirrubra não jogará sozinha. Nas arquibancadas, os bauruenses estarão presentes mais uma vez, entre torcedores anônimos e representantes das organizadas Sangue Rubro e Falange Vermelha. O Alvirrubro está na vice-lanterna do grupo, com 1 ponto, à frente apenas do próprio Nhô Quim pelo critério de desempate. O líder é o surpreendente Comercial, que disputa a Série A4, com 6 pontos, seguido pelo União São João, que tem 2.