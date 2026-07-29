Iacanga - A União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) promoverá, nesta quinta-feira (30), às 18h30, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), o Encontro Regional do Legislativo – Bauru. A programação, direcionada a vereadores, presidentes de câmaras municipais, assessores parlamentares e lideranças, é gratuita e está com inscrições abertas. Os interessados em participar devem acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/encontro-do-parlamento-regional-de-bauru/3493778 .

A abertura institucional contará com a presença do presidente do Parlamento Regional de Bauru e vereador de Iacanga, Bruno Borba; do presidente do Conselho Gestor da Uvesp, Sebastião Misiara, e da presidente-executiva da Uvesp, Silvia Melo, além de autoridades e representantes dos municípios da região.

Até esta quarta-feira (29), já haviam confirmado presença no evento representantes das cidades de Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Borborema, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis, Ubirajara e Uru.