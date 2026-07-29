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EM IACANGA

Uvesp promove nesta 5ª o Encontro do Parlamento Regional de Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
A iniciativa contará com a posse da nova diretoria do Parlamento Regional de Bauru e ocorrerão debates sobre temas que integram a rotina dos parlamentos locais
A iniciativa contará com a posse da nova diretoria do Parlamento Regional de Bauru e ocorrerão debates sobre temas que integram a rotina dos parlamentos locais

Iacanga - A União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) promoverá, nesta quinta-feira (30), às 18h30, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), o Encontro Regional do Legislativo – Bauru. A programação, direcionada a vereadores, presidentes de câmaras municipais, assessores parlamentares e lideranças, é gratuita e está com inscrições abertas. Os interessados em participar devem acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/encontro-do-parlamento-regional-de-bauru/3493778 .

A abertura institucional contará com a presença do presidente do Parlamento Regional de Bauru e vereador de Iacanga, Bruno Borba; do presidente do Conselho Gestor da Uvesp, Sebastião Misiara, e da presidente-executiva da Uvesp, Silvia Melo, além de autoridades e representantes dos municípios da região.

Até esta quarta-feira (29), já haviam confirmado presença no evento representantes das cidades de Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Borborema, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis, Ubirajara e Uru.

O objetivo do evento é qualificar agentes públicos e fortalecer o Legislativo Municipal. A iniciativa contará com a posse da nova diretoria do Parlamento Regional de Bauru e ocorrerão debates sobre temas que integram a rotina dos parlamentos locais, ofertando atualização técnica, troca de experiências e acesso a soluções voltadas à gestão pública.

A palestra “Gestão Moderna e Segurança Jurídica para o Legislativo Municipal” está entre os pontos altos da programação. Temas como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), contratação direta, concursos públicos, emendas impositivas e boas práticas para garantir eficiência e segurança jurídica à atuação parlamentar serão abordados neste momento.

Inovação na saúde pública

O Encontro Regional do Legislativo – Bauru abordará ainda experiências de inovação na saúde pública, demonstrando como a tecnologia pode ampliar o acesso da população às próteses dentárias pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na oportunidade, haverá ainda discussões sobre juventude, qualificação profissional e desenvolvimento dos municípios, evidenciando o papel dos programas de aprendizagem na geração de oportunidades e no fortalecimento das cidades.

Representatividade

O presidente do Conselho Gestor da Uvesp, Sebastião Misiara, salienta que os encontros regionais consolidam a integração entre os legislativos municipais e fortalecem a representatividade dos vereadores.

"Quando os vereadores se reúnem para compartilhar experiências, discutir soluções e conhecer boas práticas, toda a região ganha. O Parlamento Regional fortalece a integração entre os municípios e amplia a capacidade do Legislativo de responder aos desafios e às expectativas da população", afirma.

Já a presidente-executiva da Uvesp, Silvia Melo, ressalta que a qualificação dos parlamentares é um investimento direto na melhoria da gestão pública. “O vereador é o agente público mais próximo da população e precisa estar preparado para enfrentar os desafios da administração pública contemporânea", diz.

"A Uvesp tem o compromisso de levar conhecimento, segurança jurídica e inovação aos municípios, fortalecendo os mandatos e contribuindo para cidades cada vez mais eficientes e conectadas às necessidades da sociedade".

Programação

18h30: Recepção e Credenciamento

19h: Abertura Institucional

Bruno Borba – Presidente do Parlamento Regional de Bauru e Vereador de Iacanga

Sebastião Misiara – Presidente do Conselho Gestor da UVESP

Silvia Mello – Presidente Executiva da UVESP

Demais autoridades convidadas

19h40: Tema “Gestão Moderna e Segurança Jurídica para o Legislativo Municipal” – Concursos públicos, emendas impositivas, LGPD e contratação direta: desafios e boas práticas para uma gestão eficiente e segura”

Palestrante: Luiz Antonio Lara - Gestor de Marketing e Relacionamentos da INDEC

19h55: Tema “Inovação na Saúde Pública” – Tecnologia aplicada à ampliação do acesso da população às próteses dentárias pelo SUS, com mais qualidade e eficiência.

Palestrante: Dr. Fernando Versignassi - Diretor clínico e responsável técnico

20h10: Tema “Juventude, Qualificação e Desenvolvimento dos Municípios” – Programas de aprendizagem como ferramenta para gerar oportunidades aos jovens e fortalecer o desenvolvimento local.

Palestrante: Simone Nicolau – Supervisora Unidade de Bauru

20h25: Solenidade de Posse da Diretoria do Parlamento Regional de Bauru

Presidente: Bruno Borba Ciriaco – Iacanga

1º Vice-presidente: - Roger Martins – Borebi

2º Vice-presidente: André Maldonado - Bauru

3º Vice-presidente: Leandro Sousa Faria de Moraes - Duartina

4º Vice-presidente: Yara Marques Falavinha - Pirajuí

Secretário Geral: Aline Barbosa da Silveira Bello - Reginópolis

1º Secretário: Sefora Farias - Arealva

2º Secretário: Fábio Zequin Luizão - Balbinos

20h50: Encerramento

Serviço

Encontro Regional do Legislativo – Bauru

Data: 30 de julho (quinta-feira)

Horário: A partir das 18h30

Local: Câmara Municipal de Iacanga (avenida Laemert Garcia dos Santos, 669, Centro de Iacanga)

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