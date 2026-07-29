Jaú - Um homem morreu, na madrugada desta quarta-feira (29), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após roubar uma moto, fugir de uma abordagem policial e trocar tiros com policiais militares. Um PM também foi atingido e levado à Santa Casa para atendimento médico.
Em nota, a PM informou que foi acionada para atender ocorrência de roubo em andamento. No endereço, a vítima relatou ter sido surpreendida por um homem armado enquanto guardava sua motocicleta Honda XRE 300 na garagem de sua residência.
Mediante ameaça, o criminoso fugiu com o veículo. Ainda conforme a corporação, as características da moto e do suspeito foram transmitidas, via rádio, às equipes de serviço. Momentos depois, uma viatura deparou-se com o homem conduzindo a XRE.
Ainda de acordo com a nota da PM, a equipe deu ordem de parada ao autor, mas ele desobedeceu e fugiu. Durante o acompanhamento, ele teria perdido o controle, caído e tentado fugir, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais militares.
"Diante da injusta agressão, os policiais militares reagiram, efetuando disparos para neutralizar a ação. O indivíduo foi atingido, e seu óbito foi constatado pela equipe de resgate do Samu", diz a nota. A identidade dele não foi informada pela polícia.
"Ao ser verificada a integridade física dos integrantes da equipe, constatou-se que um dos policiais militares também havia sido atingido por disparo de arma de fogo", revela. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, medicado e liberado.
A ocorrência foi apresentada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú e o delegado plantonista compareceu ao local e requisitou a realização de perícia. Com o suspeito, foram apreendidos um revólver de calibre .32 e munições. O caso será investigado pela Polícia Civil.