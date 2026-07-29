Jaú - Um homem morreu, na madrugada desta quarta-feira (29), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após roubar uma moto, fugir de uma abordagem policial e trocar tiros com policiais militares. Um PM também foi atingido e levado à Santa Casa para atendimento médico.

Em nota, a PM informou que foi acionada para atender ocorrência de roubo em andamento. No endereço, a vítima relatou ter sido surpreendida por um homem armado enquanto guardava sua motocicleta Honda XRE 300 na garagem de sua residência.

Mediante ameaça, o criminoso fugiu com o veículo. Ainda conforme a corporação, as características da moto e do suspeito foram transmitidas, via rádio, às equipes de serviço. Momentos depois, uma viatura deparou-se com o homem conduzindo a XRE.