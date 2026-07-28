Pirajuí - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (28), dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com eles, durante o cumprimento de mandados de busca, foram apreendidos porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro e pinos plásticos vazios.
A ação decorreu de investigação desenvolvida pela unidade policial após denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes no bairro Nova Pirajuí. As diligências investigativas permitiram reunir elementos que subsidiaram representação pelas medidas cautelares, posteriormente deferidas pela Justiça.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis surpreenderam os investigados e apreenderam 380 gramas de crack, 22 gramas de cocaína e 560 gramas de maconha, além de R$ 1.004,00, celulares, balança de precisão e mais de 1.200 recipientes plásticos destinados ao fracionamento das drogas.
Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Pirajuí e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva e eles ficaram à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.
"A Polícia Civil do Estado de São Paulo reafirma seu compromisso com a repressão qualificada ao tráfico de drogas, atuando com técnica, integração e inteligência para retirar criminosos de circulação e promover maior segurança à população de Pirajuí", ressaltou a corporação, por meio de nota.