Pirajuí - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (28), dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com eles, durante o cumprimento de mandados de busca, foram apreendidos porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro e pinos plásticos vazios.

A ação decorreu de investigação desenvolvida pela unidade policial após denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes no bairro Nova Pirajuí. As diligências investigativas permitiram reunir elementos que subsidiaram representação pelas medidas cautelares, posteriormente deferidas pela Justiça.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis surpreenderam os investigados e apreenderam 380 gramas de crack, 22 gramas de cocaína e 560 gramas de maconha, além de R$ 1.004,00, celulares, balança de precisão e mais de 1.200 recipientes plásticos destinados ao fracionamento das drogas.