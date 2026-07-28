Botucatu - Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em um apartamento de um conjunto residencial, durante operação desencadeada na manhã desta terça-feira (28) com objetivo de coibir o tráfico de drogas em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Após investigações, policiais civis cumpriram mandado de busca no imóvel e localizaram 15 pinos vazios, alguns com resquícios de cocaína, e outros 17 pinos fechados com a droga, além de porção de maconha e R$ 15,00 em dinheiro.

Segundo a polícia, o investigado confessou informalmente que venderia o entorpecente e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Central de Custódia do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.