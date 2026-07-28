Lençóis Paulista - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prendeu um homem de 40 anos suspeito de matar a facadas Cristiano Ferraz, de 41 anos, na noite desta segunda-feira (27), na Vila Contente. Ele confessou o crime, indicou onde estava a arma usada para atingir a vítima e foi autuado em flagrante por homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, acionados por um motociclista, guardas civis municipais encontraram Cristiano caído na rua Niterói, inconsciente, em estado gravíssimo, e com intenso sangramento, alvo de cinco perfurações por faca - quatro no tórax e uma na região cervical.
A equipe iniciou procedimentos de primeiros socorros com foco no controle da hemorragia e acionou o serviço de emergência. O homem chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde a equipe médica tentou reanimá-lo durante cerca de trinta minutos, mas sem sucesso.
O corpo de Cristiano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para realização de exame necroscópico e sepultado no final da tarde desta terça-feira (28), no Cemitério Municipal Alcides Francisco, em Lençóis Paulista. Morador do Distrito de Alfredo Guedes, ele deixou a esposa e um filho.
Prisão
A prisão do suspeito do crime ocorreu por volta das 4h50, no Centro. Segundo o registro policial, guardas civis municipais em patrulhamento avistaram um homem com características semelhantes às informadas por testemunhas do homicídio, que mudou de comportamento ao notar a aproximação da viatura.
Abordado, ele acabou confessando a autoria do assassinato e indicou um buraco no muro de um imóvel próximo a sua residência onde havia escondido a faca. A arma foi apreendida e encaminhada para perícia.
Já o suspeito foi apresentado na delegacia de Lençóis e autuado em flagrante por homicídio. O delegado representou pela prisão preventiva dele e o pedido será analisado pela Justiça na audiência de custódia.