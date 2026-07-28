Mineiros do Tietê - A Prefeitura de Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru), através da Diretoria de Defesa e Direitos dos Animais, deu importante passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. O município passa a contar oficialmente com a Ambulância Pet, unidade móvel criada para oferecer transporte seguro, adequado e humanizado aos animais atendidos pelo Serviço Municipal de Saúde Animal.

O veículo será utilizado no transporte de cães e gatos para consultas, exames, cirurgias e atendimentos especializados, sempre mediante avaliação e encaminhamento do médico-veterinário municipal. Também dará suporte aos encaminhamentos para instituições como o Hospital Veterinário da Unesp de Botucatu e clínicas parceiras.

A Ambulância Pet foi adaptada a partir de um veículo que deixou de ser utilizado pela área da Saúde após a renovação da frota pela atual administração. "Em vez de deixar esse patrimônio parado, demos uma nova finalidade para ele, transformando-o em um equipamento que passa a servir uma causa tão importante para nossa população", conta o prefeito Gustavo Chitinha.