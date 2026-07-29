Os golpes virtuais seguem em crescimento no Brasil e, junto com eles, aumentam também as discussões sobre a responsabilidade das instituições financeiras. Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçou que os bancos podem ser responsabilizados quando deixam de identificar transações incompatíveis com o perfil do cliente, mesmo nos casos em que a vítima foi induzida pelos criminosos a autorizar a operação.

Em entrevista exclusiva ao JCNET, o advogado e perito em crimes cibernéticos José Milagre explica que o entendimento representa um avanço para quem sofreu prejuízo. "O consumidor é a parte mais vulnerável da relação. Mesmo quando há engenharia social e a vítima acaba colaborando com o golpe, isso não afasta a responsabilidade do banco", afirma.

Segundo ele, a instituição financeira deve monitorar o comportamento habitual do correntista. "O banco tem que verificar se aquela transação faz parte do padrão do cliente, analisar valor, horário, localização e histórico. Quando existe uma quebra desse padrão, os mecanismos de segurança precisam entrar em ação. Se isso não acontece, o banco pode ter o dever de indenizar."