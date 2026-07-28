Uma operação integrada realizada na região do Sambódromo de Bauru reforçou, nesta semana, as ações de fiscalização, segurança pública e atendimento às pessoas em situação de rua. A iniciativa dá continuidade às atividades desenvolvidas nos dias 27 e 28 de julho e reúne diferentes órgãos públicos para ampliar o acompanhamento da situação na área central da cidade.
Durante a ação, policiais militares da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores realizaram abordagens, consultas de antecedentes criminais e registraram boletins de ocorrência por descumprimento de medidas cautelares.
De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como objetivo intensificar a presença das forças de segurança na região, reduzindo os impactos relacionados à criminalidade, especialmente os furtos contra estabelecimentos comerciais, além de fortalecer o monitoramento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A corporação destaca que a atuação integrada alia medidas de prevenção e repressão à criminalidade às ações de assistência social, buscando preservar a ordem pública e ampliar o atendimento à população em situação de rua.
Segundo o 4º Batalhão de Caçadores, a operação reafirma o compromisso das instituições envolvidas com a segurança da comunidade, a prevenção de delitos e a promoção de ações voltadas à assistência social.