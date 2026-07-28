Uma operação integrada realizada na região do Sambódromo de Bauru reforçou, nesta semana, as ações de fiscalização, segurança pública e atendimento às pessoas em situação de rua. A iniciativa dá continuidade às atividades desenvolvidas nos dias 27 e 28 de julho e reúne diferentes órgãos públicos para ampliar o acompanhamento da situação na área central da cidade.

Durante a ação, policiais militares da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores realizaram abordagens, consultas de antecedentes criminais e registraram boletins de ocorrência por descumprimento de medidas cautelares.

De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como objetivo intensificar a presença das forças de segurança na região, reduzindo os impactos relacionados à criminalidade, especialmente os furtos contra estabelecimentos comerciais, além de fortalecer o monitoramento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.