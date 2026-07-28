A Zona Azul nasceu de uma ideia sensata. Em áreas de grande circulação, as vagas precisam girar, de modo que mais pessoas consigam estacionar, resolver o que necessitam e liberar o espaço para o próximo. O nome disso é rotatividade, e a cobrança existe para estimulá-la.

Todo trabalhador do centro conhece a cena. É preciso interromper o atendimento, olhar o relógio e renovar o estacionamento, de novo e mais uma vez ao longo do dia. Repetimos esse gesto como quem está apenas de passagem pela cidade, quando é justamente aqui que ganhamos a vida.

No meio do caminho tinha uma zona azul Tinha uma zona azul no meio do caminho — com as devidas desculpas a Drummond.

Acontece que essa lógica não alcança adequadamente quem trabalha no local. O comerciante não está de passagem. O advogado, o contador, o dentista e o balconista tampouco. Esses e diversos outros profissionais não fazem uso eventual da região. Chegam cedo e saem ao fim do expediente. Exigir uma tarifa rotativa de quem, por definição, permanece é aplicar a regra justamente a uma situação para a qual ela não foi pensada, convertendo um instrumento de mobilidade urbana em um encargo diário sobre o próprio trabalho.

Há mesmo uma ironia à espreita. Nessa história, o único que de fato rotaciona é o trabalhador, entre suas obrigações profissionais e a necessidade de renovar religiosamente o estacionamento.

E há um desfecho ainda mais amargo. Absorvido no atendimento, o profissional muitas vezes se esquece de renovar o tempo e acaba multado. Não por má-fé, nem pela intenção de monopolizar uma vaga, mas por ter feito exatamente aquilo que se espera de quem trabalha: dar atenção ao cliente, e não ao relógio. Agora, com a fiscalização realizada por veículos equipados com câmeras que, em movimento, leem as placas, o intervalo entre o descuido e a penalidade tornou-se cada vez menor. Pune-se, com eficiência crescente, justamente quem não estava de passagem.