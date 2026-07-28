A Vila Vicentina de Bauru está com processo seletivo aberto para a contratação de um(a) administrador(a) de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A oportunidade é destinada à atuação em Bauru, em regime de dedicação integral, com remuneração compatível com o mercado, de acordo com a experiência e a qualificação do candidato.

Segundo a instituição, o profissional será responsável pela gestão administrativa e operacional da ILPI, coordenando equipes multidisciplinares, administrando recursos financeiros e garantindo o cumprimento das normas legais e sanitárias. Também caberá ao futuro administrador representar a entidade junto aos órgãos competentes e prestar apoio à Diretoria e aos Conselhos.

Entre os requisitos exigidos estão conhecimento em administração e no terceiro setor, experiência em gestão administrativa e de pessoas, domínio de rotinas administrativas e financeiras, conhecimentos em controladoria e gestão financeira, além de familiaridade com ferramentas tecnológicas. A instituição também busca profissionais com perfil proativo, organizados e com capacidade de resolução de problemas.