Lins - A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Centro de Inteligência Policial (CIP) da Delegacia Seccional de Lins, e a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade realizaram ação conjunta que culminou na identificação de um homem de 37 anos suspeito de se passar por hóspede para roubar um hotel no centro do município, no último dia 22 de julho.

Na ocasião, o investigado, que é oriundo do estado do Tocantins, fingiu que queria se hospedar no local, ingressou no hotel e, armado com faca, anunciou o roubo e roubou R$ 400,00 da proprietária. Pessoas que estavam no estabelecimento filmaram o suspeito enquanto ele fugia e, a partir de então, diligências foram realizadas visando à sua identificação.

Com a análise de diversas imagens, a equipe de investigação da Polícia Civil conseguiu identificar o autor do crime através de suas características físicas. Com base nessas imagens, Centro Integrado de Monitoramento da GCM de Lins verificou que, na tarde desta segunda-feira (27), ele embarcou em um coletivo no Terminal Rodoviário local com destino a Bauru.